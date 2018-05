Des places pour le Festival d'Imitation à La Rochelle,du Blues et du Théâtre à l'Azile,de la comédie à Comédie LR, du cabaret, du Burlesque à Royan, à Rouillac et pour les plus jeunes les Kids à Angoulême. Vos invitations dans nos 2 Charentes sont à gagner sur France Bleu La Rochelle !

RONAN TRIO à l'Azile

RONAN TRIO à l'Azile jeudi 17 mai 21 h

Le charismatique musicien à la voix rauque, profonde et hypnotique s’affirme, année après année, comme incontournable sur la scène blues française. Trio composé de Ronan : Guitare, Chant & Cigarbox. Fabio Izquierdo : Harmonica. Stéphane Stanger : Batterie.

Manger ! à l'Azile

MANGER à l'Azile vendredi 18 mai à 21h Spectacle Musical Burlesque – À partir de 10 ans Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie, l’agriculture, la société de consommation, la malbouffe...

Écrit et mis en scène par Ludovic Pitorin. Avec : Ludovic Pitorin, Xavier Pierre, Benjamin Scampin et Delphine Lafon. www.lazile.org

LOOKING FOR ALCESTE le 19 mai 20h30 au Vingt-sept à Rouillac

Nicolas Bonneau, Cie La Volige. Un soir d’anniversaire, un quadragénaire semble soudain découvrir le monde qui l’entoure. Trouvant dans le personnage d’Alceste son double fantasmé, happé par la colère et la critique de la comédie humaine, il éprouve lui aussi la tentation de fuir "l’approche des humains"

Nicolas Bonneau : conception ;Nicolas Bonneau, Fannytastic et Juliette Divry : interprétation ; Fannytastic et Juliette Divry : composition musicale ; Cécile Arthus et Camille Behr : collaboration à la mise en scène et à l’écriture ; Hervé Bontemps : création lumière ; Blandine Vieillot : scénographie

www.lapalene.fr www.lavoligenicolasbonneau.fr

Show Didier Barbier Royan

SHOW DIDIER BARBIER Spectacle cabaret music Hall samedi 26 mai à 20H30 salle Saintonge palais des congrès de Royan

Dans une ambiance Music-hall, Didier Barbier, chanteur, musicien trompettiste et humoriste, entouré de la chanteuse Marilyne, de quatre danseuses et d’un magicien, convie le public à un spectacle haut en couleurs et intergénérationnel

www.royanatlantique.fr

Festival IMITATION DE LR

Le Festival d’imitation de La Rochelle revient pour la 4ème édition ! Avec cette année en invité d’honneur : ARTUS et son nouveau spectacle. Rendez-vous à l'espace Encan samedi 26 mai à 20 heures

www.larochelle-tourisme.com

Comédie LR semaine 20

Théâtre Comédie La Rochelle pour "10 ans de mariage!!!" du 10 mai au 2 juin

Pour fêter leurs 10 ans de mariage, Lisa organise une soirée surprise pour son mari, Alec.

puis "Faites l'amour pas des gosses" du 8 au 30 mai Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c'est que du bonheur... enfin presque ! Avant il roulait en coupé...aujourd'hui il roule en Kangoo ! "

www.16-19.fr

Kids United

KIDS UNITED dimanche 10 juin à 15H espace Carat d'Angoulême

Basé sur un savant dosage de leurs tubes, des chansons extraites de l’album « Sardou et nous » mais aussi de leurs nouveaux morceaux. KIDS UNITED et l’UNICEF avancent toujours main dans la main pour promouvoir et défendre les droits de l’enfant.

http://www\.espace\-carat\.fr/events/

