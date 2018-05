Gagnez un weekend à Bordeaux à l'occasion de la Fête du vin, des places pour le Festival d'Imitation à La Rochelle, pour l'Orchestre d'Harmonie de Chatelaillon et pour les plus jeunes les Kids à Angoulême. Vos invitations dans nos 2 Charentes sont à gagner sur France Bleu La Rochelle !

Fête du vin de Bordeaux 2018

Fête du vin de Bordeaux 2018 : VINS DE BORDEAUX ET VOILIERS DE LÉGENDE Pour célébrer ses vingt ans, Bordeaux Fête le Vin a pour invitée d’honneur, la prestigieuse Tall Ships Regatta et ses plus beaux et plus grands voiliers du monde.

LE GRAND SPECTACLE PYROTECHNIQUE La Fête battra son plein sur terre, sur l’eau mais aussi dans le ciel avec tous les soirs un grand spectacle pyrotechnique gratuit créé spécialement par le Groupe F.

France Bleu La Rochelle vous offre 1 pass dégustation et votre nuitée avec petit déj' pour 2 personnes samedi 16 juin

Cinq jours de fête ! Les quais de la Garonne, au coeur du site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, accueillent une nouvelle fois le rendez-vous incontournable des amateurs de vins : Bordeaux Fête le Vin. Consacrée à la découverte des vins de Bordeaux et de la Nouvelle Aquitaine, cette biennale qui a séduit 600 000 personnes en 2016, fête cette année ses 20 ans. Pour célébrer ce bel âge, Bordeaux Fête le Vin a remplacé ses 20 bougies par 20 grands et beaux voiliers venus de toute l’Europe ! www.bordeaux-fete-le-vin.com

Fête du Vin Bordeaux Parade

BEN ROSE

BEN ROSE Spectacle Illusionniste à l'Agora rue de St Xandre

Essayer de comprendre ce qui est incompréhensible, ou juste s’imaginer que cela puisse être possible ! Entre comédie et illusion, Ben Rose, accompagné de son pianiste, vous invite dans son univers décalé et poétique !

www.benrose.fr

L'Orchestre d'Harmonie de Chatelaillon-Plage fait le tour du monde, samedi 26 mai à 20h30 sur la scène de Beauséjour. L’Orchestre d’Harmonie de Châtelaillon-Plage joue les musiques du monde. Cette année, la formation de 45 musiciens dirigée par Cécile et Francis Betermin vous emmène en voyage, à la rencontre des sonorités et des couleurs !

Profitez pleinement de toutes les résonances des instruments à vent et des percussions... en direct de Châtelaillon-Plage !

www.beausejour-chatelaillonplage.fr

Orchestre d'Harmonie de Chatelaillon

Show Didier Barbier Royan

SHOW DIDIER BARBIER Spectacle cabaret music Hall samedi 26 mai à 20H30 salle Saintonge palais des congrès de Royan

Dans une ambiance Music-hall, Didier Barbier, chanteur, musicien trompettiste et humoriste, entouré de la chanteuse Marilyne, de quatre danseuses et d’un magicien, convie le public à un spectacle haut en couleurs et intergénérationnel

www.royanatlantique.fr

Festival IMITATION DE LR

Le Festival d’imitation de La Rochelle revient pour la 4ème édition ! Avec cette année en invité d’honneur : ARTUS et son nouveau spectacle. Rendez-vous à l'espace Encan samedi 26 mai à 20 heures

www.larochelle-tourisme.com

Comédie LR semaine 20

Théâtre Comédie La Rochelle pour "10 ans de mariage!!!" du 10 mai au 2 juin

Pour fêter leurs 10 ans de mariage, Lisa organise une soirée surprise pour son mari, Alec.

puis "Faites l'amour pas des gosses" du 8 au 30 mai Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c'est que du bonheur... enfin presque ! Avant il roulait en coupé...aujourd'hui il roule en Kangoo ! "

www.16-19.fr

Kids United

KIDS UNITED dimanche 10 juin à 15H espace Carat d'Angoulême

Basé sur un savant dosage de leurs tubes, des chansons extraites de l’album « Sardou et nous » mais aussi de leurs nouveaux morceaux. KIDS UNITED et l’UNICEF avancent toujours main dans la main pour promouvoir et défendre les droits de l’enfant.

http://www\.espace\-carat\.fr/events/

Nous vous offrons de découvrir les plus beaux sites de notre région

www.puydufou.com/fr www.aquarium-larochelle.com www.zoo-palmyre.fr

La vie en Bleu vous invite à une des soirée de LA FOIRE DE GRANDE CHAMPAGNE

www.foire-grandechampagne.fr

Bonne semaine avec France Bleu La Rochelle !