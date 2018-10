C'est la fête autour de la pomme ! des Pass pour les journées Harry Potter et Carpenter au cinéma CGR, des spectacles avec les Bodin's et Mon frère blanc, de la sensualité avec le Cabaret de Clara Morgane, et du son avec Trust ! Embarquez avec France bleu la Rochelle !

La Fête de la Pomme 26ème édition la Fête de la Pomme DOMPIERRE SUR MER 13 et 14 Octobre 2018

FETE DE LA POMME

- Fabrication beignets & Jus de pomme frais, - Marché des produis du terroir issus de nombreuses régions, - Relais de la pomme : Course pédestre adultes & enfants, - Expositions artisanales, - Exposition d'anciens véhicules militaires américains - Animations : - Banda de Chabannais (Charente), Dîner spectacle et soirée dansante le samedi soir, - Repas animé le dimanche midi, - Baptême de l'air en hélicoptère..

CGR

Weekend marathon cinéma, avec HARRY POTTER samedi 13 et dimanche 14 octobre, nous vous offrons votre Pass 8 films !

TRUST à la Palène

TRUST, sauvages, rebelles dont l’« Antisocial », plus qu’un hymne, devient le symbole d’une jeunesse qui refuse les magouilles politiques, et se forge dans le béton des cités dortoirs. TRUST & David Sparte en première partie jeudi 11 octobre-20 h 30 min à La Palène de Rouillac www.lapalene.fr

LE CABARET DE CLARA MORGANE

Icône de la sensualité à la française et de l’érotisme, elle est l’instigatrice de ce tout nouveau show, espiègle et sexy, dans la plus grande tradition du cabaret burlesque. Entourée de musiciens et d’artistes aussi émérites qu’insolites Clara Morgane chante, elle est le fil rouge et la maîtresse de cérémonie de cette soirée originale et féerique. Au Casino Barrière le12 octobre 2018 À 21H00 www.casinosbarriere.com

Comédie MON FRERE BLANC

MON FRERE BLANC vendredi 12 octobre à 21H au café théâtre L'AZILE à La Rochelle : Parfois féroces, souvent tendres, jamais mièvres et toujours drôles, les deux humoristes nous livrent au passage leur point de vue sur notre société moderne. https://lazile\.org

Les Bodin's

Les BODIN'S sont de retour à La Rochelle du jeudi 18 au 21 octobre 18 Pendant les vacances, Julie, jeune parisienne délurée qui fait les 400 coups et le désespoir de ses parents, est placée chez des cousins éloignés, au cœur de la France profonde. www.parcexpo-larochelle.net

Et pour profiter des derniers jours de beaux temps, les dernières croisières Inter-Iles et sur la Charente avec le Palissy 3 sont à gagner sur notre antenne !