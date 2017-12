En 2018, une ribambelle de cadeaux à gagner sur France Bleu La Rochelle

Les Chevaliers du Fiel à La Rochelle

Combien d'artistes ont des dizaines de sketches qui sont des tubes ? Des chansons que tout le monde connaît ? Très peu ! Mais il y a les Chevaliers du Fiel qui viennent d'inventer une nouvelle folie : "c'est le public qui choisit" En deux heures de déjanterie totale, le public choisit en votant les sketches et les chansons que les Chevaliers joueront ! Peut-on faire plus pour donner du plaisir à ce formidable public ? Sans doute que non ! Feu ! Jeudi 25 janvier à 20h30 au Parc Expo de La Rochelle. Gagnez vos places en écoutant France Bleu La Rochelle !

Les Chevaliers du Fiel

Le petit Larousse illustré 2018 Une édition exclusive pour célébrer le bicentenaire

de Pierre Larousse !

Le Dictionnaire de référence de la langue française s’enrichit cette année :

- de 150 nouveaux mots, sens et expressions qui suivent l’évolution de la langue française

- de 50 personnalités qui ont marqué ces dernières années font leur entrée

- une lettre hommage à Pierre Larousse rédigée par des élèves du collège de Toucy (village natal de Pierre Larousse) dans le cadre d’une opération avec « le labo des histoires »)

- d’une couverture collector

- de nombreux bonus numériques intégrés au Dictionnaire Internet

Accédez aux compléments numérique sur : www.webdictionnaire.fr

Le Petit Larousse 2018

La Compil Talents France Bleu 2017

Florent Pagny, Calogero, Eddy Mitchell, Christophe Willem, Amir... Tous les talents France Bleu sont sur ce nouveau volume, édition 2017, en triple CD ! Découvrez la lors d'une journée spéciale ce vendredi 24 novembre et gagnez-la à l'antenne et sur francebleu.fr !

Elle est là la nouvelle compilation des Talents France Bleu, cuvée 2017 ! Florent Pagny, Calogero, Eddy Mitchell, Christophe Willem, Amir, Patrick Fiori, Vianney (et beaucoup d'autres !) font partie du casting de ce triple CD dans lequel vous pourrez retrouver les tubes d'hier et d'aujourd'hui !

La Compil Talents France Bleu © Radio France

Le petit Futé 2018

Profondément ancrés à La Rochelle, toujours à l'affût des nouveaux projets et des nouvelles tendances, nos auteurs passent chaque année au banc d'essai les adresses-clés de la vie locale dans tous les domaines. Restaurants, sorties, commerces, loisirs, hébergements et bons plans, rien ne leur échappe ! Que vous soyez habitant de La Rochellle de longue date, nouvel arrivant ou visiteur occasionnel, ce City Guide vous facilitera la vie !

Petit Futé 2018

Le Grand Almanach des Charentes

Les Charentes, leur passé glorieux, leurs trésors patrimoniaux, leurs recettes gourmandes, leurs légendes… Jour après jour, partons à la découverte des Charentes d’antan et d’aujourd’hui, avec mille et une rubriques pratiques (portraits de Charentais, conseils de jardinage, pages jeux, faits divers, marchés, festivals, musées…) à découvrir au fil des saisons et en s’amusant.

Le Grand Almanach des charentes 2018

Ma sœur est un boulet

Marie et Julien vivent ensemble depuis des années lorsqu’un matin la sœur de Marie débarque. Romane vient de se faire virer de son poste au club Med et demande à sa sœur de l’héberger le temps de se retourner. Excentrique et envahissante, elle compte bien profiter du confort de l’appartement et de l’argent de sa sœur mais ses projets de glande vont être compromis par Julien lui-même professionnel du genre ! Le boulet n’est peut-être pas celui que l’on croit…

jusqu'au 28 janvier Théâtre Comédie, 18, rue Rambaud à La Rochelle 05.46.28.78.70

Ma soeur est un boulet

Le livre BD de Pierre- Alain Mageau et David Unger, Edition limitée, numérotée et dédicacée Découvrez : Le roman, Les confidences des auteurs Pierre-Alain Mageau et david Unger, Les cahiers croquis de l'album et ceux de la collection Polar dans sa globalité, La BD revue et augmentée