JEAN-PIERRE DEROUARD SWING QUINTET

Donnera un concert final à Jour de Jazz à Fouras au Casino à Fouras le 27/01/2018 à 20 h 30 durant lequel il rendra hommage à Ella Fitzgerald et à Louis Armstrong.

JOur de Jazz

“Piaf ! Le spectacle”

Nous fait découvrir le parcours de la Môme Piaf, de ses débuts en tant que chanteuse de rue dans le Montmartre des années 30 à ses plus grands succès de music hall. Accompagnée de quatre musiciens, la jeune Varoise Anne Carrère interprète Edith avec une fougue et un charisme exceptionnels. Ceci avec une scénographie originale où des images inédites de la vie d’Édith Piaf sont projetées en arrière-plan de la scène.

Avec plus de trois cents représentations et un million de spectateurs dans le monde entier, ce spectacle est le plus gros succès français depuis 2015 à l’international. Joué en janvier 2017 à guichets fermés au Carnegie Hall de New York, il enchante public et critique.

Ginou Richer, la secrétaire particulière d’Edith Piaf, Germaine Ricord, sa confidente et amie, ainsi que Charles Dumont, sont unanimes : « C’est le plus beau spectacle jamais réalisé sur Edith Piaf… »

Un grand moment en perspective !

Piaf Le Spectacle

LES EVENEMENTS avec Romane Bohringer

Partant d’un événement terroriste imaginaire, la pièce de David Greig tourne autour d’une simple question : pourquoi ? Les Événements raconte l’histoire de Claire, honnête, généreuse pasteur de gauche qui dirige une chorale en milieu communautaire. Elle vit, un jour, un drame terrible : un jeune homme qu’elle connaissait vaguement tire sur ceux « qui ne sont pas d’ici » pour tenter de s’affirmer dans la société. La pièce n’est pas un biopic sur ce genre d’événements tragiques, elle suit le personnage de Claire dans ses efforts pour comprendre comment quelqu’un peut commettre un acte aussi effroyable et se concentre sur la réaction des communautés face à cette agression, et à la difficulté de continuer à vivre ensuite. Cette pièce audacieuse de David Greig explore notre désir destructeur de sonder l’insondable né du besoin de tourner et retourner ce genre d’événements pour essayer de les comprendre. Le meilleur forum pour ces efforts de compréhension reste l’espace public et commun du théâtre. “Sans facilité ni malhonnêteté, l’art de David Greig affirme que même une humanité brisée, perdue, peut se réparer et continuer à chanter” TheTimes “Spirituelle sans être désinvolte, sage sans être sentencieuse, provocante sans être agressive, c’est sans doute le texte le plus important que David Greig ait jamais écrit.” The Daily Telegraph « Romane Bohringer est comme toujours bouleversante de spontanéité et de naturel. » Scène web

Genre : Théâtre

Les évènements

IRRESISTIBLE

Lui est avocat, elle est éditrice. Un soir d’été, alors qu’elle rentre d’une séance de travail avec un écrivain dont elle admire l’œuvre depuis toujours, son conjoint cherche obstinément à savoir si cet homme a éveillé en elle un désir irrésistible. Pour l’éprouver, il ne tarde pas à la pousser dans les bras de ce dangereux séducteur…« Irrésistible », c’est avant tout une pièce moderne remarquable et remarquée sur le couple, écrite par Fabrice Roger-Lacan, auteur entre autres de « Cravate club ». C’est également un texte rythmé par des jeux de mots et de répétitions rendant les situations à la fois absurdes et touchantes. Mais c’est aussi deux comédiens qui interprètent avec brio des personnages pleins de subtilité. Bref, un spectacle cruel et irrésistiblement drôle !

La comédie Irresistible

Numéro Complémentaire

Quand la famille Leblanc gagne 25 millions d'euros au Loto, Laetitia, la fille, surnommée "princesse" par son père n'a qu'un rêve : intégrer la jet-set ! Pour exaucer le vœu de sa fille chérie, Bernard décide de lui faire prendre des cours de maintien avec Jean-Edouard Bernel, ami des têtes couronnées et animateur vedette de la télévision. Dans la foulée, toute la famille va suivre un stage intensif de bonnes manières et s'inventer un pedigree et des souvenirs. Il va falloir changer d'appartement, de costumes, aller à l'opéra... Sauf que "l'apprentissage" s'avère très compliqué car nos braves Leblanc partent de très, très loin. Chez eux, on préfère le Ricard au champagne et le camping aux palaces ! Et a force de vouloir imiter les riches, les parents en deviennent caricaturaux et monstrueux...

Cette pièce de théâtre, très drôle et pleine de rebondissements, n'est autre que la transformation progressive d'une sympathique famille de Français moyens en un trio de snobs arrivistes.

Mais qu'advient-il de l'amour dans tout ça ? une comédie jubilatoire dans la plus pure tradition de boulevard !

Numéro Complémentaire

Julien Clerc à Niort

Julien Clerc, artiste majeur de la chanson française, c'est déjà presque 50 ans de carrière, des millions de disques vendus, des titres connus de tous, un répertoire unique (« Ma préférence », « Ce n'est rien », « Femmes je vous aime » mais aussi « Mélissa » en passant par « Cœur de rocker », « Si on chantait », « Fais-moi une place », « Souffrir par toi n'est pas souffrir », et plus récemment « Double enfance » et « La jupe en laine »). Au cours de ces 50 années effrénées au rythme des salles les plus prestigieuses de France, Julien Clerc a construit sa légende. Il est le premier artiste Français à avoir chanté à Bercy où il a donné onze représentations à guichets fermés.

A Paris, l'Olympia, le Grand Rex, le Palais des Congrès, l'ont accueilli pour ses plus grands concerts, mais aussi l'Européen, le Bataclan, le Casino de Paris et le Zénith.

En 2012, il investit L'Opéra Garnier de Paris lors d'une tournée pour laquelle il est entouré d'un orchestre symphonique.

En 2017, Julien Clerc fêtera ses 50 ans de carrière lors d'une tournée évènement qui démarrera à l'automne.

Il sera à l'Olympia et pour la première fois à la salle PLEYEL en mars 2018. Et à L'Acclameur de Niort le 8 février à 20h