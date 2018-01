En attendant le 2 février pour faire sauter vos crêpes, jouez et gagnez vos places de théâtre et concert !

Les dernières places pour assister au concert de JULIEN CLERC à l'Acclameur de NIORT le jeudi 8 février, sont sur France Bleu La Rochelle !

Julien Clerc

FLORENT PAGNY : NOUVELLE TOURNEE ! passe à l'Espace CARAT d'Angoulème- l'Isle d'Espagnac le 27 février à 20heures

Deux ans et demi après le succès de sa dernière tournée « Vieillir Ensemble », Florent Pagny décide pour son 55e anniversaire de remonter sur scène et d’offrir à son public une série de concerts exceptionnels dans toute la France avec sa nouvelle tournée événement « 55 Tour ».

Il interprétera tous ses plus grands tubes.

www.espace-carat.fr/events

Florent PAGNY

FREDERIC LA VERDE Pianiste compositeur Virtuose avec City Jazzy vendredi 2 février au Relais du Bois St Georges de SAINTES

Frédéric La Verde Pianiste compositeur Virtuose

Pianiste concertiste Franco-Sicilien et compositeur de musiques de films, Frédéric LA VERDE commence le piano à l’âge de 3 ans et obtient de nombreux premiers prix de conservatoire à 16 ans. Pianiste concertiste virtuose fatigué des salles obscures, Frédéric aime partager la dite « Grande Musique » avec le plus grand nombre, au travers des plus belles musiques de films, en se produisant aux côtés de son « Piano Rouge » unique au monde, dans des endroits toujours plus étonnants. Il est le seul pianiste au monde à avoir joué simultanément et en synchronisation pendant un feu d’artifice

City Jazzy @cityjazzy

Frédéric La Verde

BEN ECO-RESPONSABLE Samedi 03 février 2018 - 20h30 - Salle socioculturelle de L'AGORA de Saint-Xandre

: Du "Comedy Club" à la "matinale France Inter", en passant par "On ne demande qu'à en rire" ou "Vivement dimanche" sur France 2 et par le cinéma... Ben est un touche à tout de génie !

Eco-responsable est un spectacle 100% bio sans graisses végétales saturées, qui relance l'économie, atténue le réchauffement climatique, rebouche la couche d'ozone, et vous redonne foi en l'avenir de notre beau pays. Tout ça avec de l'humour absurde mais pas seulement, de la musique mais pas tout le temps, et peut-être même de la poésie mais c'est pas sûr...

A NE PAS MANQUER, A PARTAGER...

L'agora @salle.agora.st.xandre

FRED TOUSH Maitre Fendard Vendredi 2 Février salle des fêtes de MONS avec La Palène

Maitre Fendard est un avocat spécialisé dans les affaires à caractère iconoclaste et surréaliste. Accompagné de Ménardeau son fidèle greffier musicien il nous narre et chante son plus beau procès : l’affaire du château de sable !

« On a volé le château de sable » Pâques avril 2007, la famille Bellemarre, famille en voie de recomposition, se retrouve au bord de la mer pour tenter de resserrer ses liens. Dans l’après-midi, sous l’impulsion du petit Benoît, quatre ans et demi, ils construisent ensemble un magnifique et somptueux château de sable. Ils s’investissent tellement que petit à petit leurs liens se resserrent et que l’espoir de voir les dissensions familiales disparaître renaît.

www.evensi.com/fred-toush-maitre-fendard-salle-mons/243539960

GUY KING Blues, Jazz, rythm’n’blues : jeudi 1er février Azile de La Rochelle

Tout est original chez lui : sa sonorité flûtée, son toucher d’une confondante légèreté et son placement rythmique imprévisible. Guy King réinvente avec un naturel confondant les tirés d’Albert King, le slap d’Albert Collins, l’élégance de BB King et le phrasé jazzy de Wes Montgomery. En prime, c’est un excellent chanteur à la voix grave et posée. Nous assistons ici à l’émergence d’un des talents majeurs du blues contemporain !

Avec : Guy King : Guitare & Chant – Cédric Legoff : Claviers – Antoine Escalier : Basse – Fabrice Bessouat : Batterie https://lazile\.org/2017/12/15/guy\-king\-jeudi\-1er\-fevrier\-a\-21h/

Le cirque ARLETTE GRUSS est de retour à La Rochelle du 14 au 18 février,

Nouveau et grand spectacle : Toute la troupe du Cirque Arlette Gruss vous attend son sa cathédrale, venez découvrir notre nouveau et grand spectacle : Osez Le Cirque !

www.cirque-gruss.com

AGE TENDRE, La Tournée Des Idoles 2018 le samedi 3 février 2018 au Parc Exposition de La Rochelle

Après avoir fêté avec succès son 10ème anniversaire dans les plus grandes salles de France, la tournée AGE TENDRE revient le 12 janvier 2018 avec un tout nouveau spectacle et 10 idoles incontournables : SHEILA, DAVE, NICOLETTA, Michèle TORR, Dick RIVERS, Patrick JUVET, Isabelle AUBRET, STONE, Pierre GROSCOLAS, Richard DEWITTE du groupe "IL ETAIT UNE FOIS"

Tous les artistes seront accompagnés en live par Guy MATTEONI et ses musiciens.

Le spectacle sera présenté par Cyril FERAUD.

www.parcexpo-larochelle.net