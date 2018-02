Du 5 au 11 février, France Bleu La Rochelle vous fait son cirque ! mais pas que.. Découvrez les dates et visuels des spectacles que nous vous offrons !

GRUSS 2018

Février est le mois où Le cirque Arlette Gruss se pose à La Rochelle !

Nous vous offrons vos pass famille pour y assister du 14 au 18 février, parking du port des Minimes

https://www\.cirque\-gruss\.com/

C'est en Charente que Florent PAGNY, a choisi de s'arrêter ! le 27 février 20h Espace Carat Angoulême- l'Isle d'Espagnac

Vous souhaitez découvrir son nouvel album "Le présent d'abord" en live ? Nous vous offrons vos places !

http://www\.espace\-carat\.fr/events/

Florent PAGNY

Marc-Antoine LE BRET fait des imitations, vendredi 9 février à 20h30 sur la scène Beauséjour de Chatelaillon

Marc-Antoine Le Bret est l’humoriste en vogue !

On le voit et on l’entend partout. Il incarne en quelque sorte la nouvelle génération de l’imitation moderne. Dans son spectacle, ce caméléon vocal livre un festival de voix reproduites à la perfection : stars de la télévision, sportifs, personnalités du monde politique, artistes… personne n’est épargné !

www.beausejour-chatelaillonplage.fr

Marc Antoine LE BRET

Jill CAPLAN , après dix ans d'absence, la chanteuse revient avec "Imparfaite" et une tournée qui s'arrête au Château d'Oléron, salle de spectacle de la citadelle !

Vous ne pouvez pas la manquer, c'est le 9 février à 20H30

JIL CAPLAN

Sur scène, accompagnée des musiciens dirigés par Romane et de Jean-Christophe Urbain des Innocents, ce concert nous prévoit de belles émotions d’autant que l’artiste nous interprétera tous ces beaux titres que nous avons tous chantonnés. Le concert sera suivi d’une rencontre-dédicace avec Jil Caplan et ses célèbres musiciens

https://www\.ile\-oleron\-marennes\.com/preparer\-mes\-vacances/manifestations/concert\-jil\-caplan\-quintet\-368739

AWEK

AWEK inaugure la nouvelle salle des fêtes de St Genis de Saintonge, le 10 février à 21 h dans le cadre de la '4ème Nuit Blues".

L'un des meilleurs combos de blues frenchy et européen, une connaissance et une maîtrise parfaite des genres abordés.

Renseignements et inscriptions : 06 03 10 41 44

OPERA POUR SECHE CHEVEUX

Si je vous dis : Opéra pour sèche cheveux, vous pensez que je perds la tête !mais si vous aimez un spectacle de jonglage conçu comme une drôle d'expérience scientifique : voilà en quoi consiste l' "Opéra pour sèche-cheveux" de Julien Mandier et Antoine Terrieux. Embarquez dans une aventure absurde et infiniment drôle... et c'est au VINGT SEPT à Rouillac samedi 10 février à 20H30

https://www\.lapalene\.fr/event/opera\-pour\-seche\-cheveux/

MITCH KASHMAR

Les concerts Jump Blues du Jeudi de l'Azile sont incontournable ! le 8 février à 21 h c'est Mitch KASHMAR doté d’une solide voix, d’un jeu d’harmonica hors du commun, accompagné par des musiciens hors pair ! Comment ne pas résister !

https://lazile\.org/

Les pièces pleines d'humour de Comédie La Rochelle, avec COUSCOUS AUX LARDONS jusqu'au 11 février !

www16-19.fr

