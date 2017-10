A gagner cette semaine sur France Bleu Nord

Ecoutez, on est bien ensemble .

Cette semaine, du, lundi 09 au dimanche 15 octobre;jouez avec France Bleu Nord et tentez de gagner vos places pour des concerts.

Dans la BARAQUAQUIZZ, animée par Emmanuel DUBOIS du lundi au vendredi 11h- 12h : A gagner, un coffret CD DVD live du seul concert des Rolling Stones à la Havane (Cubas) et par tirage le vendredi 1x2 places pour le concert des Rolling Stones à la You Aréna de Nanterre (Paris) le jeudi 19/10/17 (Inauguration du nouveau stade de l’équipe de rugby Racing 92) avec transport et nuit d’hôtel.

Cette semaine :

Christophe Maé le 12/10/17 à 20H au zénith de Lille concert FBN

le 12/10/17 à 20H au zénith de Lille concert FBN LES TRESORS DE SALVADOR (tribute) au splendide de Lille le 14/10/17 à 20H

(tribute) au splendide de Lille le 14/10/17 à 20H les Kids United le 25/10/17 au zénith de Lille à 20H00

Bonne chance