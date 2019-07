A gagner dans "Le jeu de l'été" : une semaine de vacances à Orcières-Merlette 1850

Le Lac des Sirènes : un but de randonnée immanquable à Orcières

En juillet, participez au "Jeu de l'été" de France Bleu Provence vous permettant de remporter des cadeaux aux couleurs de votre radio et, par tirage, un séjour dans les Hautes-Alpes.

A gagner par tirage :

Un superbe séjour d'une semaine pour 4 personnes d'une valeur de 1000 euros, comprenant l'hébergement et 4 pass 6 jours pour profiter de la piscine, de la patinoire et des remontées mécaniques (accès au domaine VTT et rando) à Orcières-Merlette 1850 dans les Hautes-Alpes. Séjour valable 17 au 24 août 2019.

Comment jouer ?

Participez au "Jeu de l'été" : un quiz d'une minute et 4 questions sur la Provence. A chaque bonne réponse, nos animateurs vous offrent un cadeau aux couleurs de France Bleu Provence (serviette de plage, sac de plage, mug France Bleu Provence...). Chaque candidat est ensuite inscrit au grand tirage du dimanche 28 juillet en fin d'après-midi pour le séjour à Orcières-Merlette. Jouez au 04 42 38 08 08 du lundi au dimanche de 16h à 19h ainsi que le samedi et le dimanche à 10h30 durant tout le mois de juillet sur France Bleu Provence (nos fréquences).