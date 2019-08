A gagner dans "Le jeu de l'été" : une semaine de vacances d'hiver à Vars

En août, participez au "Jeu de l'été" de France Bleu Provence vous permettant de remporter des cadeaux aux couleurs de votre radio et, par tirage, un séjour dans les Hautes-Alpes.

A gagner par tirage :

Un séjour d’une semaine à Vars pour 4 personnes en appartement + les forfaits de ski 6 jours.

Valable durant l’hiver 19-20, hors périodes de vacances scolaires de Noël, Jour de l’an et février toutes zones, du samedi au samedi durant 7 nuits.

Sous réserve de disponibilité, séjour non échangeable, non remboursable et non négociable auprès de la station.

Comment jouer ?

Participez au "Jeu de l'été" : un quiz d'une minute et 4 questions sur la Provence. A chaque bonne réponse, nos animateurs vous offrent un cadeau aux couleurs de France Bleu Provence (serviette de plage, sac de plage, mug France Bleu Provence...). Chaque candidat est ensuite inscrit au grand tirage de la fin août en fin d'après-midi pour le séjour à Vars. Jouez au 04 42 38 08 08 du lundi au dimanche de 16h à 19h ainsi que le samedi et le dimanche à 10h30 durant tout le mois d'août sur France Bleu Provence (nos fréquences).