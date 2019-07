A gagner dans "Le Provence Poursuite" : un séjour à Montpellier

Jouez au "Provence Poursuite" toute la semaine de 11h à midi et participez au grand tirage pour remporter vos invitations au Festival Radio France Occitanie Montpellier.

A gagner du 8 au 12 juillet 2019

Votre nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juillet pour deux personnes à Montpellier à l’occasion du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Séjour incluant deux invitations pour la soirée du mercredi 17 juillet au Corum-Opéra Berlioz pour assister à la soirée Plaisirs d’Amour + une nuit en chambre double à l'Hôtel Ibis Comédie Montpellier.

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier est

Au programme du concert : Une "Messe des morts" à grand orchestre de Johann Paul Aegidius Martini et jouée pour l'anniversaire de la mort de Louis XVI en 1815, à l'initiative de Louis XVIII. Autre rareté : la "Messe solennelle" de Berlioz (1824) dont on célèbre le 150è anniversaire de la mort. Alors qu'il n'a que 20 ans, Berlioz compose une œuvre déjà révolutionnaire à l'histoire tourmentée. Commandée par le maître de chapelle de l’église Saint-Roch, qui offre ainsi au jeune artiste une occasion de faire valoir au public parisien ses qualités de compositeur d’ouvrages lyriques, l’œuvre est donnée pour la première fois dans cette église le 10 juillet 1825 puis redonnée à Saint-Eustache deux ans plus tard. Après que Berlioz aura déclaré avoir détruit la partition, la messe sera considérée comme perdue jusqu’à sa redécouverte, en 1992, par l’organiste et chef de chœur belge Frans Moors à Anvers.

Avec Adriana Gonzalez soprano, Sébastien Droy ténor, Mikhail Timoshenko baryton-basse et le choeur et orchestre Le Concert Spirituel.

Opéra Berlioz - Le Corum - ©Marc Ginot

Comment jouer ?

Appelez du lundi au vendredi le 04 42 38 08 08 dès 11h. Deux candidats participeront à chaque session du "Provence Poursuite". Cédric Frémi leur fera deviner un lieu, un personnage, un film, une spécialité, une commune de la région. Le premier des deux candidats à l'identifier aura deux chances au tirage de vendredi et repartira avec un cadeau aux couleurs de France Bleu Provence. Quant à son adversaire perdant, il sera tout de même inscrit au tirage de vendredi.

Quatre énigmes chaque matin, tout l'été, du lundi au vendredi, de 11h à midi, dans "Le Provence Poursuite" !