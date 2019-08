A gagner dans "Le Provence Poursuite" : un séjour VIP au Val pour la Foire à la Saucisse

Gagnez un séjour VIP en Provence Verte, près de Brignoles, au Val les 31 août et 1er septembre, en jouant au "Provence Poursuite" toute la semaine de 11h à midi.

A gagner du 19 au 23 août 2019

Un séjour VIP pour deux personnes au cœur des confréries de la 391ème Foire à la Saucisse du Val :

le dîner du samedi 31 août (Flan de courgettes basilic et sa tomate au Pistou, Filet Mignon Smirnoff & spécialité gratinée du Dauphiné, régal du berger, tarte tatin, boissons et café) animé par Christian Gil et son ensemble musical

(Flan de courgettes basilic et sa tomate au Pistou, Filet Mignon Smirnoff & spécialité gratinée du Dauphiné, régal du berger, tarte tatin, boissons et café) animé par Christian Gil et son ensemble musical la nuit du samedi 31 août au coeur du vignoble du Domaine des Eissartenes avec accès la piscine

au coeur du vignoble du Domaine des Eissartenes avec accès la piscine les petits-déjeuners du dimanche 1er septembre

du dimanche 1er septembre le déjeuner du dimanche 1er septembre (Melon frais sur chiffonnade de porcelet, dos de cochonnet à la sauge & rizotto crémeux aux petits légumes de Provence, saveur du berger, délice de Bretagne glacé et sa sauce chocolat, boissons et café)

Au programme de la Foire à la Saucisse de Le Val : la confrérie de Sant Antoni Doù Porquet renouvelle le partage d'une ambiance de fête dans tout le village avec le groupe provençal Le Condor. La confréries des Maqueux d'Saurets est l'invitée d'honneur. Le marché des saveurs débute le samedi 31 août à 9h. Parmi les temps forts : le défilé avec les Fifres de Signes et les Fanettes de Gardanne à 15h15 samedi, et à 9h40 dimanche avec Le Condor, le triomphe de Gargantua à 11h30 dimanche, le défilé du couple royal et de sa cour à 13h30 dimanche suivi du grand lancer de saucissettes et d'un feu d'artifice à 22h.

Comment jouer ?

Appelez du lundi au vendredi le 04 42 38 08 08 dès 11h. Deux candidats participeront à chaque session du "Provence Poursuite". Cédric Frémi leur fera deviner un lieu, un personnage, un film, une spécialité, une commune de la région. Le premier des deux candidats à l'identifier aura deux chances au tirage de vendredi et repartira avec un cadeau aux couleurs de France Bleu Provence. Quant à son adversaire perdant, il sera tout de même inscrit au tirage de vendredi.

Quatre énigmes chaque matin, tout l'été, du lundi au vendredi, de 11h à midi, dans "Le Provence Poursuite" !