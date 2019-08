A gagner dans "Le Provence Poursuite" : une journée culturelle à Aix-en-Provence

View this post on Instagram

Nous y sommes ! L’exposition consacrée aux chefs-d'oeuvre du Guggenheim a ouvert ses portes 👀 #ExpoGuggenheim . 📅 Du 1er ami au 29 septembre . #Exposition #Exhibition #Art #ArtCentrer #Musee #Museum #AixEnProvence #Aix #IgersAix