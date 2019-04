A GAGNER : Filmez-vous en train de chanter 3 cafés gourmands et gagnez vos places pour leur concert à Brive le 20 avril

3 cafés gourmands est en concert à la salle des 3 provinces à Brive le 20 avril à 20h. Le concert est complet, mais France Bleu Limousin a gardé les 2 dernières places. Pour les gagner participer à notre jeu jusqu'à vendredi midi.

Vous vouliez aller voir 3 cafés gourmands en concert à Brive le samedi 20 avril ? Mais malheureusement le concert est complet et vous n'avez pas vos places ? Pas de panique, il vous reste une chance pour obtenir les deux dernières places : participez à notre jeu en ligne !

Comment jouer ?

C'est tout simple : filmez-vous en train de fredonner ou de chanter « à nos souvenirs » le tube qui a fait connaître le groupe dans tout le pays l’été dernier. Une vidéo courte d’une trentaine de secondes. La vidéo la plus marrante, la plus originale sera sélectionnée pour le tirage du vendredi et gagnera ses places pour le concert. Alors lâchez-vous ! Bonne chance à tous ! (ATTENTION : ne faites pas une vidéo trop longue, la taille est limitée à environ 60 Mo, c'est à dire 30 à 45 secondes max).