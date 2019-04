Un séjour au cœur de l’Isle sur la Sorgue ça vous tente ?

A gagner cette semaine une nuit, petit déjeuner et repas à la Prévôté !

Au cœur de L’Isle sur la Sorgue, cité des antiquaires, décorateurs, artisans et artistes de Provence entre Avignon et Luberon, la Prévôté, hôtel particulier vous propose un lounge-bar au dessus de la rivière, un restaurant gastronomique, refuge des gourmands et 5 chambres de charme.

Tous les jours dés 11h : le meilleur des 4, c'est le jeu "le petit bac" à la sauce France Bleu Vaucluse ! 3 candidats, 3 lettres et 1 score pour déterminer les 4 finalistes de vendredi.

Le Meilleur des 4 avec Sabine Maillochon