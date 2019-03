A GAGNER : vos places en carré or VIP pour la Golden League 2019 à Clermont-Ferrand

Vous avez jusqu'au dimanche 17 mars à 19h pour tenter de gagner vos places pour assister à la troisième étape de la Golden League 2019 jeudi 21 mars à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand.

Jusqu'au dimanche 17 mars, tentez de gagner vos 2 places en carré or VIP pour encourager l'équipe de France féminine de handball lors de la troisième étape de la Golden League à la maison des sports de Clermont-Ferrand le jeudi 21 mars.

Une compétition prestigieuse...

Après un déplacement au Danemark puis en Norvège, l’équipe de France féminine jouera la troisième étape de la Golden League à domicile, à Clermont-Ferrand et Boulazac, les 21, 23 et 24 mars prochains. Face aux deux premiers pays hôtes et à la Roumanie, invitée de cette étape, les joueuses d’Olivier Krumbholz clôtureront leur saison 2018/2019, après un Euro en France et avec le Mondial 2019 au Japon en ligne de mire. L’occasion pour les tricolores de se remettre en jambes et de préparer sereinement les prochains grands rendez-vous....

Programme de la Golden League 2019 à Clermont-Ferrand le 21 mars :

18H00 : NORVEGE / DANEMARK

20H30 : FRANCE / ROUMANIE

France bleu vous offre vos places en Carré OR VIP !

Vos places en Catégorie 1 (accès aux 2 matchs) + 3 réceptifs (avant le 1er match, entre les 2 matchs et après le 2ème match)

Comment participer au jeu ?

Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Vous avez jusqu'au dimanche 17 mars à 19h pour valider votre participation.