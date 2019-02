A GAGNER : vos places pour les Chevaliers du Fiel le 29 mars au Prisme d'Aurillac

Vous avez jusqu'au vendredi 8 mars à 17h pour tenter de gagner vos places pour les Chevaliers du Fiel le 29 mars au Prisme d'Aurillac.

Jusqu'au vendredi 8 mars, tentez de gagner vos 2 places pour applaudir Les Chevaliers du Fiel et leur spectacle Camping-Car For Ever au Prisme d'Aurillac le vendredi 29 mars à 20h.

Vous les entendez chaque matin sur France bleu, retrouvez Eric Carrière et Francis Ginibre sur scène dans un autre registre mais toujours avec un humour facétieux.

Un voyage plein de surprises...

Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un camping-car et se lancent dans l’aventure … Et quelle aventure ! Ou va t-on dormir ce soir ? Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de rosé à l’arrêt ? Après la croisière et le noël, les deux must de l’humour en France de ces dernières années, les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans la saga du camping-car …fou rire For Ever garanti.

Comment participer au jeu ?

Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Vous avez jusqu'au vendredi 8 mars 17h pour valider votre bulletin.