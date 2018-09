Nautilia 2018 à Hagondange : vivez la Fête des Sports Nautiques avec France Bleu Lorraine

Événement unique dans l'Est de la France, Nautilia est une fête estivale et gratuite qui met en avant les sports nautiques. Rendez-vous les 25 et 26 août prochains à l’Étang de la Ballastière pour profiter de cette fête conviviale et solidaire !