A la découverte de l'Atelier à pâtes de Thiefosse dans les Vosges

L'Atelier à Pâtes de Thiefosse est spécialisé dans l'élaboration de pâtes fraîches et sèches à base de matières premières locales.

Situé dans un petit village niché au cœur des hautes Vosges, cette petite entreprise artisanale, l’atelier à pâtes, a vu le jour en janvier 2011 sous la forme d’une auto-entreprise .

Elle ne produisait à cette époque qu’une cinquantaine de kilos de pâtes fraîches par semaine pour 200 kilos de nos jours !

Les pâtes sont fabriquées avec des moules en bronze et sont ensuite séchées pendant dix heures dans un séchoir à basse température. Ce processus permet aux pâtes de conserver l'ensemble des arômes et bienfaits des plantes qu'elles renferment.

En 2014, cette petite structure s'est développée en fabriquant notamment des pâtes sèches, toujours à base de matières premières les plus locales possibles et rigoureusement sélectionnées : œufs de plein air de basse sur le Rupt (88), plantes (ail des ours, ortie…) récoltées et séchées par les producteurs de plantes médicinales du massif vosgien.

Mais pour se rendre compte du travail engagé par Stéphanie RICHARD et son associé Philippe PIERREL , c'est par ici :

