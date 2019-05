A la découverte du Moulin Taron et de sa farine de maïs

Les Gaudes .... Si vous n’avez jamais entendu ce nom qui pourtant attise votre curiosité, nous sommes là pour vous ....

Les gaudes, donc, proviennent du maïs. Il s’agit de farine de maïs torréfiée, dont les grains ont été grillés au four avant d’être moulus. Oui, c’est une alternative sans gluten à la farine de blé !

La préparation des gaudes

Durant près de trois siècles, préparer les gaudes signifiait concocter une bouillie réalisée avec diverses farines qui constituait, avec le pain, la nourriture de base de l’est de la France, notamment en Bourgogne et Franche-Comté. On dit qu’on a bien gaudé quand on a bien mangé.

Le Moulin Taron à Chaussin (39)

Comment perpétuer la tradition des gaudes ?

Le moulin Taron, à Chaussin en Bresse jurassienne, est aujourd’hui l’un des derniers producteurs de farine de gaudes. En pleine chasse au gluten, la farine de maïs constitue une formidable alternative à la farine de blé.

Et au moulin Taron, où le savoir allie tradition et qualité, on ne lésine pas sur les moyens afin de régaler vos papilles. Torréfaction au feu de bois, mouture à la meule et sélection de plusieurs maïs issus de l’agriculture biologique contribuent à une amélioration significative des arômes.

Des recettes aux gaudes originales…

En plus de perpétuer une tradition (les Comtois ne furent-ils pas pendant longtemps surnommés les “ventres jaunes” ?), le moulin Taron propose de délicieuses recettes. Ces gnocchis de pommes de terre, où les gaudes peuvent remplacer la farine de blé, nous permettent de savourer une cuisine plus légère, plus parfumée et… plus digeste.

