A la recherche de la Boule de Noël de Meisenthal, édition 2018 avec Arti

Durant les vacances d'hiver, partez à la recherche de la nouvelle Boule de Noël de Meisenthal "Arti" avec France Bleu Lorraine. Décodez les énigmes et soyez le premier à la trouver sur place pour la remporter !

Partez à la recherche de la Boule de Noël de Meisenthal

Profitez des vacances d'hiver pour vous lancer dans la - désormais traditionnelle - grande chasse au trésor proposée par France Bleu Lorraine. A gagner : la dernière née des boules de Noël du Centre International d'Art Verrier de Meisenthal "ARTI".

Imaginée, soufflée, façonnée par les artisans et designers de la verrerie de Meisenthal : cette délicate boule de Noël trouvera vite sa place sur votre sapin... Mais ce sera d'abord à vous de la trouver !

Deux énigmes pour un lieu mystère

Chaque jour de la semaine, entre 11h et 12h, écoutez France Bleu Lorraine et tentez de décoder les deux énigmes qui vous seront distillées sur l'antenne. La première vous donnera la ville de Moselle où se cache "Arti", la seconde le lieu précis au sein de cette ville.

Soyez le.la premier.e sur place et repartez avec la Belle !

Et, pour ceux/celles qui préfèrent rester au chaud : toujours de très beaux cadeaux à gagner sur l'antenne pour qui résoudra les énigmes du jour.

(Re)Découvrez les dernières grandes créations de Noël des maîtres verriers de Meisenthal :

L'an dernier, sorte d'engrenage inspiré de l'horlogerie, Rotor prenait vie.

Edition 2017 : Rotor - ©Guy Rebmeister

En 2016, c'est Fizz - mariage entre un presse-citron et une boule de Noël - qui était à l'honneur.

Edition 2016 : Silex - ©Guy Rebmeister

En 2015, comme une collision inédite entre la fraîcheur des grottes et la chaleur de nos salons : Silex faisait son apparition.

Edition 2015 : Silex - ©Guy Rebmeister