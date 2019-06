À Périgueux, plus de 200 agents de sécurité mobilisés pour la Félibrée

Périgueux, France

Près de 30 000 personnes sont attendues pour célébrer la Félibrée du vendredi 5 au dimanche 7 juillet. Alors la mairie et la préfecture ont prévu un important dispositif de sécurité. "Pour que la liberté s'exerce il faut qu'il y ait des règles de sécurité. Tout rassemblement de masse peut générer des comportements dangereux donc aujourd'hui ce point de sécurité s'impose." assure Antoine Audi, le maire de Périgueux.

Plus de 200 agents de sécurité et de secours seront mobilisés sur chaque journée, policiers (police nationale et municipale) et pompiers confondus. Ils seront rassemblés dans le même poste de commandement à la police municipale de Périgueux et s'appuieront sur les caméras de vidéo-protection et le réseau radio pour pouvoir réagir très vite en cas de débordements.

Parmi les agents de sécurité, 24 soldats de l'opération Sentinelle seront présents pour encadrer l'événement notamment par rapport au risque attentat "qu'il ne faut absolument pas négliger" selon Frédéric Périssat, préfet de la Dordogne. Dix véhicules anti-bélier renforcés par des buses de béton vont également quadriller le périmètre.

Sortez légers

"Il va faire très chaud donc il faut venir en tenue légère et avec le minimum de choses avec soi pour faciliter le filtrage." rappelle le préfet.

En cas de malaise à cause d'un coup de chaud, la protection civile prend ses quartiers au jardin de Thouin pendant les 3 jours.

La sécurité civile passe aussi par les fouilles qui seront systématiques à l'entrée de la Félibrée. Vendredi il y aura deux portes pour avoir accès au périmètre. Samedi et dimanche, l'entrée se fera uniquement par les cinq "portes" sécurisées rue de la Clarté, place Hoche, rue Taillefer, rue de la République et rue Eguillerie.

Pour faciliter les fouilles, pas d'objets contondants, de bouteilles en verre ni d'alcool dans les sacs.

L'avenue Daumesnil, la rue Saint-Front et le cours Tourny seront fermés à la circulation dimanche pour permettre le bon déroulé du défilé final. Des parkings extérieurs seront ouverts à Marsac, Créavallée et Boulazac. Des navettes péribus gratuites passeront toutes les 30 minutes pour permettre aux visiteurs d'accéder au centre-ville. Pour les personnes à mobilité réduite un parking se trouvera sur l'esplanade Badinter.

La préfecture et la mairie conseille donc de privilégier les navettes gratuites sur les trois jours.