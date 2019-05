ACID Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion Au Festival de Cannes

L'ACID Association du Cinéma Indépendant pour sa diffusion regroupe une centaine de cinéastes très actifs qui proposent une vision libre et audacieuse du Cinéma

L' Acid est un lieu d’échanges, de réflexion et de solidarité qui permet aux cinéastes de tous âges et de tous horizons de se rencontrer et de construire ensemble leur film

Clément Schneider est cinéaste il a reçu et suivi cette année au Festival International de Cannes les jeunes Ambassadeurs de cette sélection libre et inventive



Clément Schneider cinéaste ACID - Daria Bonnin

Karin Ramette a fait le lien entre les réalisateurs et les jeunes ambassadeurs ACID lors de ce 72 ème Festival de Cannes elle s'occupe des relations en directions des différents publics

Karin Ramette programmatrice ACID - Daria Bonnin

Les jeunes Ambassadeurs de l'ACID ont pris leur rôle très au sérieux ils se sont réunis au calme dans une villa Cannoise pour échanger et donner leur point de vue sur les films . Enzo Sicora ( en sweat orange sur la photo) a terminé son cursus à L'Esra Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle à Nice et il a beaucoup apprécié cette expérience toute nouvelle pour lui

Les Jeunes Ambassadeurs de L'ACID © Radio France - Daria Bonnin

Carla ( robe rouge et noire devant Enzo) est passionnée par le cinéma elle se destine à la réalisation son expérience de jeune ambassadrice de L'ACID l'a beaucoup enrichie

De belles rencontres , des jeunes réalisateurs en devenir et une équipe encadrante bienveillante, dynamique et inventive