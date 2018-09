France bleu provence partenaire du festival Actoral du 25 septembre au 13 octobre 2018 à Marseille

Cet automne et durant trois semaines, venez explorer les rues et lieux culturels incontournables de Marseille pour découvrir, la dix-huitième édition du festival international, Actoral.

Deux cents artistes français et internationaux réunis

pour une programmation riche, mêlant le théâtre, la danse, les arts visuels, la performance, la musique, le cinéma et la littérature, Actoral, festival international, donne à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine.

Si Actoral est une aventure humaine et artistique palpitante, c’est aussi un événement de territoire qui rassemble, rendez-vous donc du 25 septembre au 13 octobre.

Programme et réservation