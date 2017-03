Ce dimanche, rendez-vous au Cadran à Evreux de 10h à 18h30.

Pour la 2e année, le Cadran, Palais des congrès d’Evreux accueille, le salon Actu & Histoire .

Venez assister à de grands débats, des rencontres d’auteurs, des animations jeunesse…

Le salon du livre d’Evreux Actu & Histoire est organisépar la ville d’Évreux et l’agglomération Évreux Porte de Normandie, en partenariat avec l’Agence Artea Communication et les librairies Gibert-Joseph, BDLIB et l’Oiseau Lire. Ce salon propose une approche originale : regarder l’information dans le miroir de l’Histoire.

En exclusivité : l’histoire d’Evreux à l’honneur !

Homme atypique, historien, auteur passionné et talentueux, Bernard Crochet, à 73 ans, n’a pu résister à l’envie de se plonger dans les archives ébroïciennes. Son dessein d’écriture, retracer l’Histoire d’Évreux de l’Antiquité à l’époque contemporaine, s’organise en trois ouvrages richement illustrés sur 3 époques ayant marqué fortement l’Histoire de notre belle ville. Découvrez la richesse du patrimoine et de l’histoire d’Evreux comme vous ne l’aviez jamais encore fait….

Télechargez le programme>>