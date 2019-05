Adoptez un canard pour la toute première Duck Race du Pays Basque le 07 juillet 2019 à Cambo-Les-Bains

Dimanche 7 juillet, participez à la toute première « Duck Race » du Pays Basque à Cambo les Bains.Sur la Nive, 20 000 canards en plastique disputeront le Grand Prix du Pays Basque au profit de 4 associations. Parrainez dès maintenant votre palmipède et soutenez cet événement ludique et solidaire.

Initiée en 1988 au Canada par un club Rotary, la « Duck Race » a connu un vif engouement ces dernières années partout dans le monde. Depuis 2014, ce phénomène s’est amplifié notamment en France, dans les villes d’Orléans, Blois, Angers, Quimper ou Amiens. Et cet été la première Duck Race du Pays Basque se déroule à Cambo Les Bains !

Il s’agit d’une course de canards en plastique numérotés qui sont « lâchés » sur une rivière. Au gré des courants, le premier arrivé fait gagner à son parrain le premier prix et ainsi de suite pour tous les autres lots. A Cambo il y aura 50 gagnants et le premier prix est une voiture !

L’organisateur reverse l’intégralité des bénéfices à 4 associations du Pays Basque.

Pour la 1ère fois au Pays Basque, la ville de Cambo-les-Bains accueillera une « Duck Race » ou « Course de Canards », le dimanche 07 juillet 2019, à 16h00, sur la Nive.

20.000 canards nageront en faveur de quatre Associations de la région, vous pouvez dès maintenant parrainer votre canard en vous connectant sur le site de l’événement !

Le prix d’achat d’un canard est de 4€

Les associations bénéficiaires de cet événement sont : ATXIK MATHIEU, UNE BALLADE POUR JUSTINE ET LOU, HAUR ERI et VACANCES EN PLEIN AIR VPA.