Des idées de sorties

Mercredi 16 mai

Clown théâtre d'objet "Le poids d'un fantôme" Cie Voix Off

18h00 L'Avant Scène à Laval

Qui mieux qu'un clown peut aborder avec humour et tendresse les questions existentielles qui nous traversent?

Danse "Soeurs Santiag" Cie Osteorock

18h30 Salle polyvalente de Mayenne

Un face à face initiatique en plusieurs rounds, au cœur d’un désert qui devient ring de danse... Il s’agit de créer avec peu d’éléments une tension de Western.

Dans un espace scénique circulaire, évoquant un univers désertique, aride, comme découpé au compas, une succession de rituels décalés, tendres ou burlesques, tels des rounds où les corps se cherchent, s’affrontent, s’opposent, se comblent, au cours d’un duel empreint de respect grandissant pour son partenaire.

Laval Opéra Festival

19h30 La gare de Laval

Concert inaugural : "Départ pour la Russie!" Chœur Russe de Paris Znamenie

Théâtre "La résistible ascension d'Arturo UI" Cie NBA Spectacles

20h30 Théâtre de Laval

Brecht décrit dans une fable située chez les gangsters du Chicago des années vingt, les mécanismes économiques qui ont permis l'accession au pouvoir d'Hitler. Qu'en est il en 2017? Où sont les lieux du pouvoir? Qui sont les gangsters d'aujourd'hui?

Jeudi 17 mai

Théâtre "Hallâj. Le Christ Musulman" Asso. Imago

20h30 Salle les Angenoises à Bonchamp

Hallâj. Le Chris Musulman

En l'an 922, Al Hallaj, personnage historique se défend seul face aux juges qui font son procès. On lui reproche son non-conformisme et sa libre pensée et en particulier sa libre interprétation du coran.

Mansûr Al Hallaj prédicateur en Iraq et en Inde prêchait l'Islam de la lumière de l'amour et de la liberté.

Il a été torturé puis condamné à mort par crucifixion d'où son surnom le Christ Musulman.

Théâtre "Abeilles" Cie Théâtre avide

20h30 Théâtres des Ursulines à Château-Gontier

La ruche est un monde complexe, violent, efficace, que les humains ont de tout temps érigé comme l’exemple ultime d’une société parfaite. Pour vivre pleinement les choses, le public sera considéré comme une abeille, dès l’entrée du théâtre. Serez-vous éclaireuse, ouvrière, butineuse, cirière ou larve ? Les acteurs s’appliqueront, malgré toute leur humanité, à nous faire vivre toutes les étapes d’une année dans une ruche, de la fondation de la cité au massacre des mâles avant l’hiver car ces géniteurs qui ne pensent qu’à manger n’ont jamais eu l’idée de mettre la main à la pâte ! Puis ce sera l’avènement d’une nouvelle reine au retour des beaux jours pour assurer la pérennité du groupe et enfin l’intervention de l’apiculteur, ce géant pilleur...

20h30 Eglise Saint Vénérand de Laval

Récital Musique sacrée "Liturgie de la Sainte Russie" Chœur Russe de Paris Znamenie

Vendredi 18 mai

Cirque, conte acrobatique "C'est quand qu'on va où!?" Collectif Galapiat

20h00 Espace Clair de Lune à Ernée

C'est une histoire de cirque. Une histoire de gamins qui grandissent ensemble. Ces quatre personnages sont nés, par hasard, de parents circassiens. Ils nous racontent leur vie vue de la fenêtre de la caravane, en se servant de leur quotidien plein d’étoiles et de boue.

20h30 Théâtre de Laval

Grand Gala "Le souffle épique de la Russie Éternelle" Grand répertoire russe d'opéra

Cirque "Furieuse tendresse" Cie cirque Exalté

20h30 sous chapiteau Place du Champ de Foire à Montsurs

A coups de trapèze, de jonglerie et de portés acrobatiques, un trio de circassiens mordus de musique pousse un grand cri de liberté, traversé par une poésie vertigineuse

Musique "3M" Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi et Rajery

20h30 Salle les 3 Chênes à Loiron

Ils viennent de Madagascar, du Mali et du Maroc. Tous trois experts en cordes pincées. Rajery avec sa valiha, cithare tubulaire en bambou. Ballaké Sissoko avec sa kora, harpe-luth à vingt et une cordes. Driss El Maloumi avec son oud. Intense, lumineuse, fluide et colorée, cette musique s’adresse à tous.

Entre transes malgaches et indiennes, mélodies mandingues et berbères avec des notes de jazz et d’improvisations inspirées. Un métissage réussi !

Concert "Le son des pinceaux" Ensemble instrumental de la Mayenne

20h30 Espace culturel Colmont à Gorron

Sous la direction de Mélanie Levy-Thiébaut, 26 musiciens de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne, vous proposent des allers-retours entre musique et oeuvres picturales à travers trois compositeurs : Stravinsky, Respighi et Sibélius. Russie, Italie, Finlande, trois sensibilités musicales, trois façons d’aborder la fin du romantisme et l’entrée dans la modernité, trois compositeurs ouverts sur les courants artistiques de leur époque et puisant dans les références du passé.

Spectacle nocturne "Moissons Rouges"

21h15 à Grazay

Nous sommes fin juin 1914, la guerre est imminente. A Grazay la population se prépare à affronter cette terrible épreuve.

Parmi tous les jeunes Grazéens mobilisés, Albert Filoche, brancardier, consigne dans ses carnets les conditions de vie au front mais aussi ses états d'âme.

Samedi 19 mai

La dictée du professeur Dewey

16h00 Bibliothèque Albert Legendre de Laval

Imbattable en orthographe? Venez vous confronter à la dictée du professeur Dewey! Un teste décalé et savoureux pour réfléchir et surtout rire des subtilités du vocabulaire du bibliothèque

gratuit mais réservation obligatoire au 02.43.49.47.69

20h30 Théâtre de Laval

Concert Lyrique "Le salon de Saint Pétersbourg" Mélodies

Dimanche 20 mai

17h00 Chapelle Ambroise Paré à Laval

récital Lyrique "L'âme slave dans tous ses états" Mélodies

