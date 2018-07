Des idées de sorties

Lundi 6 août

Festival Les nuits de la Mayenne "Une maison de poupée" Cie Philippe Person

21h30 Manoir du Haut Busson à Evron

Cie Philippe Person

Emprunter, mentir, falsifier des signatures, c’est tout ce que Torvald Helmer, employé de banque, condamne. C’est pourtant ce que sa femme Nora a fait en cachette pour qu’il puisse se soigner. Elle a presque fini de rembourser sa dette quand celui-ci est nommé directeur.

Mais ceci n’est que le point de départ d’une autre histoire : celle d’une femme qui prend conscience soudainement de vivre sous cloche, de n’être depuis toujours qu’une poupée pour son père et son mari, et qui souhaite maintenant s’émanciper.

Mardi 7 août

Visite Rock pour les 6-15 ans "Le Magic Kids" Cie Magic Meeting

16h00 Parvis du château de Laval

Prêt pour une visite aux accents rock'n'roll? Accompagné de tes parents, participe, casque HF sur les oreilles, à une découvert endiablée du centre historique. Tu verras que chant, danse et patrimoine fait bon ménage.

Quel cirque " The crazy Mozarts" Cie El Mondo Costini

21h00 Pôle culturel des Ursulines à Château Gontier

Un concerto loufoque, original et décalé. Une symphonie de gags et de situations absurdes rendant le public complice. Le public devient la chorale des deux musiciens fous qui font l’impossible pour se sortir de ce chaos musical et burlesque. Généreux, interactif, cacophonique, surprenant et drôle.

Gratuit

Festival Les nuits de la Mayenne "Une maison de poupée" Cie Philippe Person

21h30 Centre Bourg d'Ahuillé

Jeudi 9 août

Théâtre de rue "Pub Show Urbain" Cie LadyCocktail et du Du Grenier Au Jardin

20h30 Parvis de la basilique à Evron

Le spectacle auquel vous allez assister a été imaginé, pensé, conçu et réalisé par des gens qui vous connaissent mieux que quiconque. Des gens qui vous accompagnent depuis toujours, des gens dont le métier est d’améliorer votre quotidien. L’équipe du Pub Show Urbain vous souhaite la bienvenue dans le monde merveilleux de la publicité ! » Ce spectacle est une étape de travail

Gratuit

Festival Un singe en été "Valaire" Electro Funk

21h00 Parc du Château de Mayenne

D'origine quebecoise VALAIRE (ex Mister-valaire) s’est installé en Louisiane, royaume du funk, du jazz et d’à peu près tout ce qui groove. Pendant près d’un mois, les cinq complices se sont mis « au travail » chacun de leur côté, construisant des idées de chansons basées sur des sonorités et des tempos bien spécifiques. Le résultat met en avant cuivres, synthétiseur et percussions pour une soirée des plus fiévreuse !

Gratuit

Festival Les nuits de la Mayenne "La tempête" Cie Les têtes de bois

21h30 Château de Ste Suzanne

Dépossédé du duché de Milan, Prospero a trouvé refuge avec sa fille Miranda sur une île inconnue. Là, il s’initie à la magie, libère des esprits et fait d’une créature son esclave. Alors, lorsque le navire transportant ses ennemis passe au large, Prospero déclenche par vengeance une tempête. Tourmentés, les naufragés deviennent des marionnettes aux mains du cruel magicien. Sur cette île (dés) enchantée où les mauvais esprits croisent les bons génies, chacun, le temps d’un orage, est confronté à lui-même…

Dimanche 12 août