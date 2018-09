Des idées de sorties

Mardi 11 au dimanche 16 septembre

Festival "Le Chainon Manquant"

spectacles de théâtre, danse, musique, arts de la rue, arts du cirque,jeune public .....

Tout le programme

Gagnez vos places en écoutant France Bleu Mayenne

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Les journées du patrimoine

Tout le programme

Vendredi 14 septembre

Théâtre "Petit boulot pour vieux clown" Cie Théâtre Dépareillé

20h30 Salle de l'Entr'Acte de Renazé

Dans Petit Boulot pour vieux clown de Matéi VISNIEC, mis en scène par Maryvonne SCHILTZ, Nicollo, Filippo et Peppino, jadis inséparable trio de clowns, se retrouvent par hasard pour une audition, celle de la dernière chance. La compétition est cruelle mais drôle. Qui sera retenu ?

Samedi 15 septembre

Concert "Emile & Images"

19h00 Martigné sur Mayenne

19h00 Elena chante France Gall

21h00 Emile et Image

23h00 Night Fusion "Twin"

Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Mayenne"

Dimanche 16 septembre

Les vide-greniers de ce dimanche

Contest : 6h00 rue des Myrettes Aron : 7h00 Parc des Forges Quelaines St Gault : 7h00 centre ville Montenay : 8h00 stade municipal Laval : 8h00 terrain de la salle du Tertre Montfours : 9h00 place de la Sergenterie Landivy : dans le bourg Louverné : dans les rues de la commune

22e Tour de la Mayenne VTT

8h00 Terrain de Moto-Cross d' Ernée

VTT : 19, 27, 35, 41, 49 et 58 km

Route : 32, 58 et 82 km

Rando pédestre de 8 et 15 km