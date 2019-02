Agenda des sorties du lundi 11 au dimanche 17 février 2019

Des idées de sorties

Lundi 11 février

Projection et table ronde "Les lundis au cinéma du monde"

18h00 et 20h00 Théâtre Jean Macé à Laval

Salomon, musicien d’Erythrée et Zerit, poète, acteurs dans «Refugiés poétiques», nous présenterons leur pays qui vit sous dictature totalitaire depuis 1993...

Mardi 12 février

Projections de courts métrages "Le mois le plus court"

15h30 Médiathèque de Villaines la Juhel

Cette séance de quatre courts-métrages, à savourer en famille, est destinée aux enfants à partir de 3 ans. Une troupe de musiciens qui vient troubler le village, un banquier qui pense qu’on ne peut vivre sans or, une chorégraphie d’escargots dans un aéroport et un roi qui n’autorise la musique pour les marches militaires

Scène ouverte : espace conteurs et son invité "Gwladys Batta"

20h15 FJT Copainville à Mayenne

Dans un premier temps la scène ouverte accueille pendant une heure les amoureux des mots (conteurs, chanteurs, déclamateurs de poésie, slameurs...) amateurs ou expérimentés.

La seconde partie Gwladys Batta "Conte de fêlés"

Dans ce voyage chimérique, il n’y aura pas de fées, rien que des fêlés ! Gwladys vous emmène dans les chemins de travers, là où le monde trotte de guingois, les fringants titubent, les tordus et autres cabossés avancent du bon pied.

L’entrée est gratuite mais une boisson ou une collation peuvent être apportés, un chapeau circule à la fin.

Vendredi 15 février

Théâtre "Champagne s'il vous plaît!" Troupe Noriol

20h30 Salle des fêtes de Loiron

Vaudeville qui met en scène deux familles voisines au caractère opposé : les Lajoie, gais et volubiles et les Laguigne, taiseux et taciturnes. Tous fêtent les quarante-neuf ans d'Alice Lajoie, la maîtresse de maison. Hélas, celle-ci n'est pas dans son assiette et ne peut faire honneur à la bouteille de champagne qui a été ouverte pour la circonstance. Personne ne se doute, vu son âge, qu'il s'agit là des premiers signes d'un heureux événement. Plus tard, la venue au monde de l'enfant contraindra la grand-mère à révéler un secret très ancien qui ébranlera les membres des deux familles tout en les rapprochant. Dans cette pièce où le champagne est omniprésent, point de conflits, de disputes ou de jalousie. Rien que de la bonne humeur dans une ambiance pétillante !

Samedi 16 février

Les émergences : concert de sélection #3

20h30 Salle polyvalente de Mayenne

Ce dispositif s'inscrit dans une démarche de repérage et d'accompagnement des groupes et musiciens de musiques actuelles émergents de la Mayenne.

Créé en 2003, porté par treize structures culturelles *, ce rendez-vous bisannuel fournit des clés et outils adaptés aux besoin des musiciens. Il leur permet notamment de jouer dans des conditions scéniques professionnelles, de se faire connaître des acteurs incontournables du département, et surtout de profiter d'un apprentissage global du développement d'un groupe : résidence, administration, production et communication.

Théâtre "Champagne s'il vous plaît!" Troupe Noriol

20h30 Salle des fêtes de Loiron

Dimanche 17 février

Théâtre "Champagne s'il vous plaît!" Troupe Noriol

14h30 Salle des fêtes de Loiron