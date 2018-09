Des idées de sorties

Mardi 18 septembre au samedi 6 octobre

Festival "Les embuscades" Festival international de l'humour à la campagne

Les embuscades

Mardi 18 septembre

Conférence en langue des signes française par Fabrice Bertin, historien sourd

18h30 Théâtre de Laval

La langue des signes

Thème : comment vivaient les Noirs-Américains aux États-Unis vers 1960 ? Qu’est-ce que la ségrégation raciale ? Conférence suivie de lectures de textes par l’Espace de Découvertes et d’Initiatives “À La Croisée” (textes de « White Dog », de Martin Luther King… interprétés en LSF). Gratuit sur inscription

Festival "Les embuscades"

20h00 Salle des fêtes de Cosmes

Yannick Bourdelle "Le canard est toujours vivant"

Yannick Bourdelle

Hommage à Robert Lamoureux Robert Lamoureux, vedette n°1 du comique français dans les années 50, génial précurseur du stand-up d’aujourd’hui est de retour sur scène.

Yannick Bourdelle incarne ce véritable touche à tout de génie et nous révèle la force d’un personnage, patrimoine intemporel à préserver. De ses débuts au music-hall en 1949 à ses nominations aux Molières dans les années 90, on survole 50 ans d’une carrière aussi méconnue qu’exceptionnelle. On y croise Sacha Guitry, Louis de Funès, Edith Piaf, Yves Montand …

Cie Joe Sature et ses joyeux osselets

Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une faute pas très grave, Régis et Gérald se sont recyclés dans le spectacle à bas prix. Chansons vite faites, instruments bon marché, humour périmé sont les ingrédients d’un show au rabais où tout est revu à la baisse, même la qualité.

Mercredi 19 septembre

Bougez Branché avec Territoire d'énergie Mayenne

12h00 place de la Mairie à Changé

Des animations sont proposées tout au long de l’après-midi pour échanger autour de la mobilité durable

• Essais de véhicules et vélos électriques

• démonstrations de véhicules électriques et GNV (Gaz Naturel Véhicule)

• démonstrations de la borne de recharge

• expositions, quiz...

Jeudi 20 septembre

Bougez Branché avec Territoire d'énergie Mayenne

12h00 Parking du grand nord - rue Volney à Mayenne

Chantier participatif

14h00 Entrammes

Opération nettoyage de la rivière Mayenne

Sur inscription 06.77.61.72.79

Vendredi 21 septembre

Déambulation "Happy Manif"

20h00 Théâtre "Les 3 Chênes" à Loiron

Casque sur les oreilles, devenez acteur d'une joyeuse déambulation pour découvrir ou redécouvrir les coulisses du théâtre. Le lieu devient un terrain de jeu propice à la rencontre et à l'amusement, autour de références artistiques, littéraires ou historiques.

Gratuit sur réservation

Samedi 22 septembre

Bougez Branché avec Territoire d'énergie Mayenne

12h00 Promenade Mahier à Château Gontier

Rallycross Championnat de France

Circuit Maurice Forget - Chatillon sur Colmont

Rallycross

Cirque acrobatique

20h30 Salle des" 3 chênes" à Loiron

Originaires de la Colombie, les six hommes ont vécu leur adolescence dans le même quartier de la capitale. Aujourd’hui, tous sont artistes professionnels et ont un langage commun : l’acrobatie.

Dimanche 23 septembre

Peinture et Ikebana au jardin

10h00 Jardins des Renaudies à Colombiers du Plessis

Ikébana

C'est la 2ème journée de la saison dédiée aux artistes peintres.

Amateurs et professionnels sont invités à peindre dans les Jardins.

En fin d’après-midi, une remise de prix récompensera les plus belles créations.

Marcel Vrignaud, grand maître Ikebana européen, formé au Japon, nous fait le plaisir de ses créations uniques en revenant une nouvelle fois aux Jardins. Tout en utilisant les végétaux et fleurs du parc, il commente ses compositions et donne ses conseils pour comprendre les fondamentaux de l’art floral japonais.

Démonstrations publiques vers 15h et 16h30

Rallycross Championnat de France

Circuit Maurice Forget - Chatillon sur Colmont

Rallycross

Concert "Ensemble instrumental de la Mayenne

17h00 Pôle culturel de St Berthevin

Rencontre du 3e type entre la crème de la scène folk locale et l’Ensemble instrumental de la Mayenne autour du répertoire folk anglo-saxon, de Woody Guthrie à Bon Iver, de Bob Dylan à Fleet Foxes