Des idées de sorties

Lundi 21 mai

Les vide-greniers

7h00 Saint Pierre des Nids : dans le bourgs 8h00 Laval : parking du centre commercial Carrefour

Danse "Plume" Kokeshi

15h30 Salle polyvalente de Mayenne

A l'image de la plume, objet incarnant la douceur par excellence, mais qui, si on la retourne, se met à piquer et dont la texture peut être étouffant, le spectacle nous plonge dans les réminiscences sensorielles des premiers jours de la vie et du cocon maternel, mais interroge également le complexité et l'ambivalence des liens qui unissent l'enfant à sa mère.

Mercredi 23 mai

Forum "Et toi tu fais quoi cet été?"

15h00 Hôtel de ville de Laval

L'été approche et vous souhaitez organiser vos vacances ? Il existe de nombreuses formules : camps, stages sportifs ou culturels...Pour vous aider à faire votre choix, le centre information jeunesse organise un forum

Les services Jeunesse et Sports de la ville présenteront les différentes animations qui se dérouleront sur Laval pendant l'été.

Le CIJ peut aussi vous renseigner sur les chantiers de jeunes bénévoles ou les séjours linguistiques et de nombreuses brochures sont à votre disposition !

Vendredi 25 mai

Festival "Les 3 Éléphants"

tous le programme

Concert "Le son des pinceaux" ensemble instrumental de la Mayenne

20h30 Salle des fêtes de Simplé

Ensemble instrumental de la Mayenne

Russie, Finlande, Italie : trois sensibilités musicales, trois façons d'aborder la fin du romantisme et l'entrée dans la modernité, trois compositeurs à la fois ouverts sur les courants artistiques de leur époque et aux références du passé.

Samedi 26 mai

Festival "Les 3 Éléphants"

Lecture musicale "Proust au concert

16h00 Bibliothèque Albert Legendre de Laval

Une plongée dans le monde proustien de "A la recherche du temps perdu" à travers la musique de son époque et les salons parisiens

Dimanche 27 mai

Festival "Les 3 Eléphants"

Les vides-greniers

Laval : cour de l'école de Thévalles Saint Georges sur Erve : parking salle des fêtes 6h00 Le Genest St Isle : dans le centre 7h00 Châlons du Maine : au stade 8h00 Oisseau : rue de l'école et la salle des fêtes 8h00 Champéon : dans les rues 8h00 Saint Ellier du Maine ; parking de la salle des fêtes 8h00 Fontaine Couverte : zone de loisirs de Jouvence 8h30 Mayenne : cours de l'école élémentaire Pierre et Marie Curie 9h00 La Baconnière

22ème Tour de la Mayenne VTT

8h00 Salle des sports de Brecé

Rando VTT de 15/22/39/44 et 63 kms

Rando pédestre de 13 kms