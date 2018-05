Des Idées de sorties

Mercredi 30 mai

Jeune public "Nao, Nao" Cie Le vent des Forges

17h00 salle polyvalente de Landivy

Un spectacle tout en argile manipulée,pour raconter les évasions sensorielles et salissantes du tout petit, pour dire les appétits et les interdits, pour mettre en lumière les émotions de l'adulte aussi, lorsque le "non" se crie.

Jeudi 31 mai

Danse Hip hop "In Bloom, un sacré du printemps" Chute Libre

20h30 salle polyvalente de Mayenne

Sur scène, dans un décor totem, dix danseurs forment une mosaïque d’hommes et de femmes indomptables et exaltés, dans l'hardiesse de leur énergie et fidèles à leur vocabulaire riche et sensible. Les corps virevoltent, à l’image d’une battle de hip-hop ou d’une rave party, comme pour se protéger d’une réalité économique et sociale et faire naître les fruits de leur épanouissement.

Cirque "Entre chien et loup" Cie 3X Rien

20h30 Chapiteau sur la pelouse du théâtre des Ursulines à Château-Gontier

Embarquez sur le navire/chapiteau de deux matelots en partance pour une traversée aventureuse! Ce duo acrobatique évoque la relation fragile et puissante de deux frères inséparables et complémentaires

Vendredi 1 juin

Musique "Baa Box" Leïla Martial

20h30 Espace culturel Saint Clément de Craon

Cette acrobate de la voix a forgé son propre langage fait d'onomatopées et interprète avec simplicité des compositions complexes en parfaite fusion avec ses deux acolytes. Elle conjugue avec brio poésie et groove, un jazz vocal des plus créatifs

Cirque "Entre chien et loup" Cie 3X Rien

20h30 Chapiteau sur la pelouse du théâtre des Ursulines à Château-Gontier

Samedi 2 juin

Une nuit entière autour du cinéma

17h00 -5h00 Espace de l'Orion à la Selle Craonnaise

Longs métrages, courts métrages, films d'animation, documentaires, clips... sur écrans géants, en plein air et en salle.

Le public sera invité à venir avec chaises longues, transats, matelas, couvertures, oreillers, coussins...afin de s’installer « comme à la maison », sauf qu'il sera vraiment au cinéma. Nous aménagerons les lieux dans ce sens.

Toute la programmation

Cirque "Entre chien et loup" Cie 3X Rien

20h30 Chapiteau sur la pelouse du théâtre des Ursulines à Château-Gontier

Dimanche 3 juin

Rando VTT "22ème tour de la Mayenne VTT"

Départ de 8h00 à 10h00 parc St Fiacre à Château-Gontier

Circuit VTT de 30-40-50 et 60km

Circuit VTT famille 10-15 et 20 km

Circuit route 40-60 et 80 km