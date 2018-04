Des idées de sorties

Mardi 1 mai

Les vide-greniers de ce 1er mai

Beaulieu sur Oudon 8h00 rue de la moisson Le Pas 8h00 centre bourg Longuefuye 7h00 rue du Bourg l'Eveque

Mercredi 2 mai

Sortie nature "Animation Bout'chou"

10h30 C.I.N au bois de l'Huisserie

Partager avec vos enfants un moment dans la nature, en découvrant la vie de la mare : insectes aquatiques, tritons...

Réservation 02.53074.11.50

Lecture, comptines et chansons

16h00 Médiathèque Laval St Nicolas

Comme toujours, Anita sera enchantée d’ouvrir sa malle à histoire pour vous lire les albums qu'elle a choisis pour vous

Gratuit :réservation obligatoire au 02.43.49.47.69 à partir de 3 ans

Jeudi 3 mai

Concert "Hippocampe Fou"

20h30 6par4 à Laval

"Underground" son dernier single, est un uppercut envoyé au rap bassement commercial autant qu'une claque introspective.

Vendredi 4 mai

Sorties nature "Sur la trace des mammifères"

14h00 l'orée du bois en forêt de Concisse à Ahuillé

Partez sur les traces des animaux à poils, souvent très discret mais qui laissent derrière eux de nombreux indices.

réservation 02.43.71.11.50

Concert de piano "Manuel Vieillard"

20h30 Théâtre municipal de Mayenne

Concert d’ouverture du 11e concours international

Manuel Vieillard commence le piano à l’école de musique de son quartier. Après dix ans de formation, il entre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris dans la classe de Judy Chin, avec qui il travaillera sept ans. Il bénéficie alors des conseils de plusieurs musiciens de renom, dont Jean-François Heisser, Valentin Erben, Gabriele Kupfernagel et se produit à plusieurs reprises en public, notamment à la Philharmonie de Paris (concert prélude) et à l’auditorium du C.R.R avec David Salmon dans le concerto pour deux pianos de Poulenc. Il obtient en 2015 le premier prix du concours international de Cognac, avant de poursuivre ses études avec Stefan Arnold à Berlin.

Concert "Pogo car Crash Control"

20h30 6par4 à Laval

Quelle est donc cette folle créature au patronyme inénarrable qui retourne les scènes partout où elle passe? Une hydre à quatre têtes, agitée par une furia grunge toute "nivanesque", lacérant les amplis sans vergogne.

Samedi 5 mai

Lecture "Trésors d'histoires"

16h00 Bibliothèque Albert Legendre de Laval

Décalées, détournées et pleines d'idées, "La p'tit Bib aux trésors" vous propose une sélection d'histoires surprenantes et pleines d'humour.

A partir de 3 ans

Gratuit réservation obligatoire 02.43.49.47.69

Festival 21ème Festival Ateliers Jazz "Naïssam Jalal & Rhytms of résistance"

20h30 Salle Socioculturelle de Meslay du Maine

Depuis plusieurs années, la flûtiste Naïssam Jalal dévoile un univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté. Dans une curiosité sans cesse renouvelée, elle brille par sa virtuose capacité à tisser les liens entre différentes cultures musicales et les champs esthétiques. L’engagement par et dans la musique, la création au service de l’engagement : tels sont les lignes directrices de ses multiples projets artistiques qui n’ont cessé de surprendre grâce à leur originalité et leur authenticité

Gratuit

Dimanche 6 mai

Les vide-greniers de ce dimanche

Montsurs 8h30 Champs de foire Montigné le Brillant 8h30 dans toute la commune Saint Germain le Fouilloux 9h00 terrain de la butte Saint Cyr en Pail sur la place Ruillé Froid Fonds 6h00 rue des Vignes

Festival 21ème Festival Ateliers Jazz "Leïla Martial + Choeur"

17h00 Salle Socioculturelle de Meslay du Maine

En prélude du concert du trio Baa Box, retrouvez le chœur Ephémère : une quarantaine de choristes mayennais, placés sous la houlette du chanteur-arrangeur-explorateur sonore Benoît DUSSAUGE. Au menu : une création inédite, inspirée de l’univers de Leila MARTIAL, qui verra s’entremêler les voix des choristes et celle de la chanteuse-improvisatrice.

Gratuit