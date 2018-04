Des idées de sorties

Lundi 7 mai

21ème festival Ateliers Jazz de Meslay du Maine

20h00 Cinéville de Laval

Whiplash

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence...

Mardi 8 mai

Fête de printemps

10h00 Jardin des Renaudies à Colombiers du Plessis

Le printemps au jardin des Renaudies - ©JY Guyard

Le marché de printemps rassemblent les amateurs de plantes, artisanat, de bonne chair, de détente....

Une grande journée avec des ateliers animés par la Société d’Horticulture de La Mayenne et les jardiniers du parc floral.

Marché de terroir, marché aux plantes, artisanat, atelier cuisine, atelier art floral, espaces détente pour petits et grands, promenades à poneys …

Les enfants ont aussi leurs animations Avec l'équipe d'animations pédagogiques, apprends à créer tes couleurs grâce aux végétaux. Balade ludique dans le jardin pour trouver tous les matériaux dont tu auras besoin.

Promenades à poneys l'après-midi avec le Centre Équestre d’Ambrières les Vallées

Structure gonflable

21ème festival Ateliers Jazz de Meslay du Maine

20h30 salle socioculturelle de Meslay du Maine

Sheebam « Ne vous déplaise » Ils ne sont que deux mais leur musique est riche et puissante ! La rencontre donne naissance à la musique atypique de Sheebam. Leur répertoire est exclusivement composé de chansons de Serge GAINSBOURG, « ne vous déplaise » !

Dans une sobriété certaine, leurs arrangements originaux nous font voyager à travers les genres et laissent toujours la part belle au texte. Qu’on le veuille ou non, leurs reprises interpellent !

John Scofield Quartet

De la sensibilité du blues à la sophistication harmonique du jazz, du plaisir du funk à la liberté de l’improvisation post-Coltrane, de l’énergie du rock aux virtuosités de la fusion, du swing de Wes Montgomery aux expérimentations électroniques, personne d'autre que lui n'a su élaborer une telle synthèse.

Mercredi 9 mai

Sorties nature "La forêt et les 5 sens"

14h00 au bois de L'huisserie à Laval

Apprendre à reconnaitre les principaux arbres et arbustes de la forêt en utilisant ses sens. La vue est-elle si indispensable?

Réservations 02.43.49.45.26

Samedi 12 mai

Balade dansée et musicale "Happy Manif Walk on the love side" Cie David Rolland

11h00 et 18h00 Espace Ménil à Andouillé

Devenez acteur d'un joyeux défilé, propulsé dans une balade chorégraphique jubilatoire! Casque sur les oreilles, vous êtes invité à suivre les indications de la bande son pour devenir instantanément interprète d'une partition urbaine des plus originales sur des rytmes électro-pop

Dimanche 13 mai

Les vide-greniers de ce dimanche

Forcé 7h00 au parc des sports Louverné 9h00 à Echologia Evron 6h30 au parc des expositions Le Bourgneuf la Forêt à la salle polyvalente Fougerolles du Plessis 7h00 dans le bourg Beaumont Pied de Boeuf 7h00 dans le bourg Gesnes au terrain des loisirs

Tour de la Mayenne VTT

8h30 Site de l'étang des Perles à Villaines la Juhel

Boucles VTT de 15, 30, 40, 53 ,65 et 80kms

Circuit pédestre de 15kms