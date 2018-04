Des idées de sorties

mardi 10 avril

14h00 Théâtre de papier "Au Loin" Cie Plastique Palace Théâtre

Pôle culturel des Coëvrons d' Evron

Très librement inspiré de l'Odyssée d'Homère, Au Loin est un spectacle de marionnettes, où les livres et les feuilles de papier s'animent.

En famille à partir de 3 ans

20h30 Théâtre "Réparer les vivants" CDN de Sartrouville

Théâtre de Laval

C’est une histoire de cœur. Simon Limbres a 19 ans. Il aime la vie et Juliette, il aime la musique et le surf. Ce dimanche matin, c’est son destin qu’il croisera au retour d’une virée à la plage et d’un accident de la route. Déclaré en état de mort cérébrale, son cœur pourtant continue de battre. ses parents ayant autorisé le don d’organes, le récit suit alors le parcours de son cœur et les étapes d’une transplantation qui bouleverse de nombreuses existences.

En partenariat avec France ADoT 53 pour la promotion du don d’organes et de tissus humains

Mercredi 11 avril

18h30 Théâtre, ombre, objets et marionnettes "Filles et soie" par Séverine Coulon

Salle polyvalente de Mayenne

Seule en scène, Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne pour questionner notre vision de la féminité. Elle évoque avec humour et dérision l'obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge

Tout public à partir de 5 ans

20h30 Théâtre "La fonction de l'orgasme" Cie Jabberwock

Théâtre des Ursulines à Château-Gontier

Seule en scène, une femme dévoile avec un plaisir non dissimulé les fruits de sa recherche passionnée sur les textes de Wilhelm Reich concernant l'orgasme et sa fonction vitale

à partir de 16 ans

plein tarif 20€ / réduit 10€

Vendredi 13 avril

19h15 Lecture musicale "Du sombre au clair, l'apocalypse en dix chants"

Festival du Premier Roman 2018

Théâtre de Laval dans le cadre du Festival du Premier Roman et des littératures contemporaines

Gratuit

Tout le programme

20h30 Chant, poésie musique "Prévert en vers en contre tout"

Théâtre du Tiroir à Laval

Jacques Prévert

Prévert... le pouvoir de la parole

Prévert n'a de cesse de se moquer des convenances, du clergé et de la religion. Il participe au mouvement surréaliste avant de s'en éloigner, puis s’intéresse au théâtre

20h30 Concert Ornitho-décalé

Salle des loisirs à Origné

Imitant à la perfection les chants d'oiseaux, Johnny Rasse et Jean Boucault transcendent ce matériau brut en le croisant avec d'autres disciplines telles que la musique

A partir de 6 ans : 20mn en extérieur et 50mn en salle

Tarif unique 5€

20h30 Concert "La clef des chants de Quelaines et la Chorale de l'école du Musique Meslay-Grez"

Eglise de Peuton

Entrée libre au profit de la lutte contre le cancer

Samedi 14 avril

20h30 Concert Ornitho-décalé

Salle des fêtes mille club à Loigné sur Mayenne

Imitant à la perfection les chants d'oiseaux, Johnny Rasse et Jean Boucault transcendent ce matériau brut en le croisant avec d'autres disciplines telles que la musique

A partir de 6 ans : 20mn en extérieur et 50mn en salle

Tarif unique 5€

Dimanche 15 avril

16h00 Concert Ornitho-décalé

Salle des fêtes à Argenton Notre Dame

Imitant à la perfection les chants d'oiseaux, Johnny Rasse et Jean Boucault transcendent ce matériau brut en le croisant avec d'autres disciplines telles que la musique

A partir de 6 ans : 20mn en extérieur et 50mn en salle

Tarif unique 5€