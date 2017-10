Agrimax, le salon agricole du Grand-Est à Metz avec France Bleu Lorraine

Pour la 6ème édition, le Salon Agrimax fera escale au Parc des Expos de Metz pour 3 jours où les innovations, savoir-faire et les échanges seront à l'honneur. Sur 20 000 m² couverts, 250 exposants pour un panorama de l’activité agricole du Grand Est ! Gagnez vos entrées avec France Bleu Lorraine.

Une sortie familiale à ne pas manquer

Le Salon Agrimax s'installe au Parc des Expos de Metz du 26 au 28 octobre prochain pour une nouvelle édition toujours très attendue. Toutes les filières de l'agriculture seront représentées dans cet espace couvert de 20 000 m² avec 250 exposants et de nombreuses animations, conférences, concours, machines agricoles et autres marchés du terroir.

France Bleu Lorraine, partenaire de l’événement

Retrouvez-nous ce vendredi 27 octobre en direct depuis le salon pour découvrir toutes les spécificités de l'agriculture du Grand Est grâce à ceux/celles qui en sont les acteurs/trices au jour le jour.

Ce même jour, l'émission "La Vie en Bleu" - diffusée chaque jour entre 9h et 10h - y sera entièrement consacrée. Et évidemment France Bleu Lorraine vous offrira vos places sur l'antenne et en jouant au Kiosque de France Bleu Lorraine.

Veaux, vaches...moutons ou chevaux !

L'édition 2017 rassemblera près de 500 bovins issus de 9 races différentes, dont plusieurs en concours lait ou viande ainsi que des ventes d'animaux d'élevage et de boucherie, ainsi que plus de de 200 moutons, chevaux, chèvres, animaux de basse-cour...

Le salon Agrimax, c'est aussi des conférences, des concours sur plusieurs rings et des ventes aux enchères.

Agrimax © Maxppp - PHOTOPQR/VOIX DU NORD

Les temps forts

Jeudi 26 octobre 2017

9h à 12h : Concours de pointages (Lycées agricoles et JA)

13h à 20h : Concours et vente aux enchères Charolaise

A partir de 10h30 : Concours caprins, remise de prix et vin d'honneur à 17h

Vendredi 27 octobre 2017

8h30 à 10h30 : Concours Blonde d'Aquitaine et Blanc Bleu

9h à 11h : Emission en direct de France Bleu Lorraine pour "La Vie en Bleu"

10h30 à 12h30 : Concours Rouge des Prés

12h30 à 14h00 : Ecole des Jeunes (Prim'Holstein)

14h à 20h : Concours et vente aux enchères Limousine

Samedi 28 octobre 2017

08h30 à 15h15 : Concours et ventre Prim'Holstein

14h : Vente aux enchères Avenir Génétique Moselle

15h15 à 15h30 : Remise des Sabots d'Argent

15h30 à 16h30 : Présentation des Races

16h30 à 18h00 : Remise des Prix

Agrimax © Maxppp - PHOTOPQR/VOIX DU NORD

Retrouvez le programme complet des ses 3 journées en cliquant ici

Et pour ne rien rater de notre actualité suivez France Bleu Lorraine sur Facebook et Twitter