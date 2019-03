AGRISUP à Bapaume du 05 au 07 avril

Rue Marcelin Gaudefroy, Bapaume, France

Agrisup c’est diverses animations comme une ferme pédagogique, une exposition de matériels, la découverte de la filière Apicole et les métiers du lin, la présentation de produits laitiers, des ateliers culinaires et des animations variées pour les enfants.

Agrisup, les 05, 06 et 07 avril à Bapaume, organisé par les élèves de l'Institut Saint Eloi.

Entrée gratuite

Voici ce que les élèves ont préparé :

Matériel d’élevage et table ronde

Dans le cadre du salon Agrisup qui aura lieu les 5,6, 7 Avril à l’Institut St Eloi de Bapaume, nous avons décidé de mettre en place une conférence qui mettra en avant le développement des énergies renouvelables par le biais de la méthanisation et la gestion des énergies. Cette conférence table ronde permettra les échanges ! Au niveau du salon, nous aurons le plaisir de vous présenter un producteur de spiruline, du matériel d’élevage (pailleuse, godet déssileur, robot racleur, matériel contention, enrubanneuse…) et pour finir nous aurons la présence d’un constructeur de bâtiment agricole.

L’amour pour le métier d’éleveur

Il n’est pas de salon agricole qui se respecte sans la présence

d’une ferme pédagogique ! C’est dans cet objectif que Emilie, Romain, Valentin et Guillaume étudiants en BTS ACSE et passionnés par l’élevage ont décidé de s’occuper du « Pôle élevage » lors du salon Agrisup les 5,6,7 Avril à l’Institut St Eloi de Bapaume

Lors de ce salon, vous aurez l’occasion de rencontrer veaux, vaches, ânes, cochons, moutons, chevaux, oies, poules, canards … présents pour divertir petits et grands. De nombreuses activités vous seront proposées (Tonte de moutons, conduite de troupeau avec chien, présentation bovine, équine, labour de chevaux à l’ancienne, spectacle équestre et encore bien d’autre choses à venir découvrir).

Produits laitiers

Nous sommes 4 étudiantes (Claire, Léa, Fabienne et Céline) en BTS ACSE à l'Institut Saint Eloi de Bapaume et nous organisons lors du salon AGRISUP les 5, 6,7 Avril une vente de produits locaux.

Des produits laitiers en passant par les escargots jusqu'à la bière, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour remplir le frigo ! Alors amateurs de bons produits, n’hésitez pas à venir les déguster !

Et pour les plus petits, de nombreuses animations seront proposées : chasse aux œufs, structure gonflable, fabrication de beurre, et pour vous rafraîchir, un Milk bar sera à votre disposition.

A bientôt sur notre stand



La filière lin et son matériel de récolte

Vous ne connaissez pas encore la production de lin textile ou très peu et ce sujet vous intéresse ?

Venez découvrir cette production typique du nord de la France, une culture qui ne peut être mise en place que sur le littoral de la manche (de la Normandie à la Belgique) ! Le lin fibre est une culture d’avenir, avec de réels avantages environnementaux et permet la création de multiples débouchés ! Notre stand vous permettra de tout savoir sur la culture, de son implantation à la récolte sans oublier les débouchés et ses utilisations. Nous vous proposerons de voir de près le matériel atypique de récolte mais aussi les étapes de travail de la fibre. Le lin, un savoir-faire Français.

Evolution du matériel, retour à nos racines

Depuis des générations, le matériel agricole est au cœur de notre quotidien et de nos campagnes. Venez revivre vos souvenirs d’antan lors du salon Agrisup le 5 6 7 avril à l’Institut Saint Eloi ! Vous pourrez y découvrir nos « tableaux » d’époque au travers de différentes mises en scène du matériel. Les ancêtres robustes et fiables défieront les matériels les plus technologiques d’aujourd’hui et les témoignages de passionnés présents sur le salon enrichiront les échanges. Nous vous attendons nombreux ! Arnaud Clément Vincent

Un matériel à la pointe de la technologie

Il y a quelques années, 2 heures étaient nécessaires pour moissonner un hectare. Aujourd’hui, il suffit de seulement 30 minutes pour réaliser le même travail.

Comment cet exploit technologique est-il devenu possible ? Intéressé, passionné ou simple curieux ? venez nous rendre visite à Agrisup Bapaume le 5, 6 et 7 avril. Vous pourrez découvrir ces géants des champs qui remplissent chaque saison nos assiettes. Matériels de toutes marques, de tous secteurs d’activité ! Il y en aura pour tous les goûts.

De l’agriculture de précision au sucré-salé

Qui dit « salon » dit « matériels agricoles » Romain, Edouard, Corentin et Louis, 4 apprentis BTS GDEA tous passionnés de machinisme agricole ont décidé de vous faire rêver lors du salon Agrisup le 5, 6 7 Avril en vous présentant des machines plus impressionnantes les unes que les autres !

De l’arracheuse à oignons aux doigts de velours qui prend soin de ces bulbes si fragiles à l’arracheuse de betteraves qui récoltent cet ingrédient qui régale vos papilles en passant par les nouvelles technologies, venez ces machines de taille et d’exception qui récoltent chaque saison le fruit du travail de nos agriculteurs !!

Protégeons la nature

Savez-vous que depuis la rentrée de Septembre 2017, une nouvelle option a vu le jour à l’Institut St Eloi de Bapaume ? la cynégétique.

Cette option qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la sauvegarde du territoire par des actions diverses comme la plantation de haies, le comptage de gibier ou encore la préservation des espèces a remporté un vif succès auprès des élevés du lycée.

C’est dans ce contexte que Jérome Decerf, Matthieu Marle et Pierre Etienne Pégard apprentis BTS GDEA,passionnés de faune et de flore ont décidé de s’associer à cette option dans le cadre de leur projet PIC en réalisant en collaboration avec la fédération des chasseurs du Pas de Calais une barre d’effarouchement qui sera remise au GIC de Bapaume pour protéger les espèces lors des destructions d’engrais vert .Les élèves de l’institut St Eloi se sont aussi mobilisés pour replanter des haies dans les campagnes Bapalmoises.

L'innovation au service de l’environnement !

Dans le cadre de la nouvelle réforme de la PAC en 2020, un objectif est à atteindre et il n’est pas des moindres : réduire les produits phytopharmaceutiques.

Quelles solutions existent ? Pour les découvrir, rendez-vous sur notre stand lors du salon Agrisup les 5 ,6,7 Avril. Nous vous présenterons un outil innovant « la rampe localisée » qui répond à ces attentes. L’utilisation de cet outil sera présentée par ses concepteurs lors d’une conférence le vendredi 5 avril à 10 h 45. Sera aussi présent sur notre stand un “bed weeder”, outil innovant pour réaliser le désherbage manuel.

Maraichage et Apiculture

Nous sommes 3 étudiants de BTS ACSE (Analyse et Conduite d’un Système d’Exploitation) à l’Institut Saint Eloi de Bapaume.

Nous vous proposons une immersion au cœur de la nature à travers le jardinage de plantes bordées d’abeilles. Maraichage et Apiculture : voici les thèmes qui seront présentés lors du salon agricole Agrisup le 5, 6 et 7 Avril 2019.

De nombreuses animations auront lieu (jardinage pour les enfants, présentation de l’apiculture, …) afin de partager un moment convivial ensemble.

