Le AIÒ FESTIVALE c'est :

- 3 jours de concert en centre-ville d'Ajaccio,

- Un lieu chargé d'histoire, le théâtre de Verdure du Casone,

- Une belle parenthèse au cœur de l'été

Et c'est surtout 3 artistes aux univers marqués, pour TOUS les publics !

Le jeudi 08 août : ZAZIE - toutes places assises

Zazie quitte l’autoroute et reprend le chemin de la tournée ! Portée par les succès de son sublime dixième album et du single phénomène « speed », l’incomparable Zazie revient enfin sur scène avec le « Zaziessencieltour » qui démarrera le 29 mai prochain.

Zazie et ses musiciens sillonneront les routes de France, de la Belgique et du Luxembourg et poseront leurs valises pour la première fois au théâtre de verdure du Casone, à Ajaccio, le 08 août prochain. Lors de cette soirée, tous les plus grands succès de Zazie seront interprétés.

Le vendredi 09 août : PATRICK BRUEL

Nouvel album, nouveau show et toujours la touche Bruel : le TOUR 2019 de Patrick Bruel vous fera voyager ici et là, entre succès mythiques et audaces toujours inattendues.

Des millions d’albums vendus, des tournées gigantesques et des concerts qui restent gravés dans les mémoires, retrouvez Patrick Bruel dans les plus grandes salles de France, Suisse, Belgique et Canada à partir de février 2019.

Après une série de concerts au Dôme de Paris-Palais des Sports en février, Patrick Bruel s’arrêtera de nouveau dans la cité Impériale, pour un concert évènement le vendredi 09 août !

Le samedi 10 août : DADJU

Issu d’une famille de musiciens, Dadju baigne dans la musique depuis son plus jeune âge.

Le 24 novembre 2017, du haut de ses 26 ans, il présentait un premier album intimiste intitulé Gentleman 2.0, n°1 des ventes, disque d’Or seulement 15 jours et à présent 3 fois disque de platine ! Une réédition est disponible depuis le 5 octobre 2018 comportant 10 titres inédits dont le single Jaloux pour lequel le clip a été vu 10 millions de fois en à peine plus d’une semaine.

Auteur, compositeur, le respect, les femmes et leurs combats mais aussi l’amour et la famille sont les thèmes essentiels de ces albums.

Ce qui fait la force de Dadju, c’est cet aspect urbain quasi-inné mixé à des sonorités et des textes qui échappent totalement aux codes du rap.