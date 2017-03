La course pédestre Aix en Foulées 2017

France Bleu Provence est partenaire de la course pédestre Aix en Foulées le dimanche 16 avril dans les rues d'Aix en Provence.

La 9eme édition de la course à pied Aix en Foulées organisée par l'association Aix Athlé se déroule le 16 avril 2017. Trois courses sont au programme, une épreuve de 5 km réservée exclusivement aux femmes, un 10 km qualificatif pour les championnats de France sur route et pour les plus courageux un 20 km.

5Km au féminin : Une épreuve réservée aux femmes, ouverte aux handicapées, avec une distance accessible à toutes : une course rapide pour les expérimentées, et chaque fois un grand moment « entre copines » où les rapides se disputeront la victoire tandis que les sportives du dimanche encouragées par les « va-z-y maman », auront toutes le même défi : franchir la ligne d’arrivée.

10km qualificatif FFA : Avec un départ et une arrivée avenue Napoléon Bonaparte et un début de parcours emprunté au 20 km, exclusivement en ville, il est ouvert à toutes et tous. Mesuré officiellement, il permettra à chacun(e) d’avoir un « chrono »… même si le circuit n’est pas exclusivement plat, et aux meilleurs de chercher la qualification aux Championnats de France de 10km sur route.

20km mesuré et labellisé FFA: La Rotonde servira aussi de décor au départ de cette longue course qui emmènera les coureurs vers la fondation Vasarely, avant de remonter le fameux Cours Mirabeau puis de s’égarer dans la superbe campagne aixoise.

Début des courses à 9 heures avenue Napoléon Bonaparte

Retrait des dossards et inscription place François Villon - Les Allées Provençales - le samedi 15 avril : 14h-19h et le dimanche 16 avril : 7h-8h15 L'inscription est également possible sur KMS.

1€ reversé par inscription

1€ est reversé par inscription à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui permet à des enfants atteints de malformations cardiaques et venant de pays défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela est impossible chez eux faute de moyens techniques ou financiers. Hébergés par des familles d’accueil bénévoles et opérés dans 9 hôpitaux en France (Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours), près de 2210 enfants ont déjà été pris en charge depuis la création de l’association en 1996 par le Professeur Francine LECA et Patrice ROYNETTE.

