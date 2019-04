Aix-en-Provence dans "La Maison France 5"

Vendredi 26 avril, France Bleu vous propose de découvrir Aix-en-Provence, à 20h50 dans la Maison France 5.

Ville de cœur d’Emile Zola, cité de naissance de Paul Cézanne, elle a longtemps été considérée comme la capitale de la Provence : élégante, cossue et lumineuse, son atmosphère y est unique, provoquant un attachement immédiat. Le célèbre peintre avait d’ailleurs coutume de dire « Quand on est né là-bas, c’est foutu, rien ne vous dit plus »

Les intervenants de cette semaine ...

Artur Carlier , guide conférencier, nous fait découvrir le quartier Saint-Sauveur, l’un des plus anciens de la ville où des vestiges romains restent toujours visibles…

, guide conférencier, nous fait découvrir le quartier Saint-Sauveur, l’un des plus anciens de la ville où des vestiges romains restent toujours visibles… Stéphane Cristol-Bartès est décorateur et collectionneur d'art. Avec son frère, ils viennent de transformer, une ancienne maison de famille, située quartier Mazarin, en maison d’hôtes de charme. Et on peut dire que les partis-pris décoratifs sont très affirmés !

est décorateur et collectionneur d'art. Avec son frère, ils viennent de transformer, une ancienne maison de famille, située quartier Mazarin, en maison d’hôtes de charme. Et on peut dire que les partis-pris décoratifs sont très affirmés ! Laetitia Costechareyre est « indigotiere » : ne cherchez pas dans le dictionnaire, ce terme n’existe pas. Elle l’a inventé ! Laetitia fabrique de la teinture indigo, avec laquelle elle colore des tissus anciens, son autre passion….

est « indigotiere » : ne cherchez pas dans le dictionnaire, ce terme n’existe pas. Elle l’a inventé ! Laetitia fabrique de la teinture indigo, avec laquelle elle colore des tissus anciens, son autre passion…. Nous faisons la visite d’une maison dont l’architecture contemporaine s’inspire directement des oeuvres de Mallet-Stevens, Mies Van der Rohe ou encore de Le Corbusier. L’architecte des lieux, Patrick Bergougnoux, mais aussi la décoratrice Dorothée Capriani sont là pour nous en faire la visite

Depuis plus de 13 ans, Aix en Provence a conquis le cœur de Dorothée Capriani . Professeur d’art plastique, elle s’est reconvertie, il y a quelques années dans la décoration, en ouvrant une boutique mais aussi en proposant ses conseils pour les particuliers. Elle nous présente aujourd’hui l’un de ses projets : une maison aux lignes contemporaines, construite de plein pied, par Patrick Bergougnoux, un architecte local. Ils nous présentent en tandem cette réalisation.

. Professeur d’art plastique, elle s’est reconvertie, il y a quelques années dans la décoration, en ouvrant une boutique mais aussi en proposant ses conseils pour les particuliers. Elle nous présente aujourd’hui l’un de ses projets : une maison aux lignes contemporaines, construite de plein pied, par Patrick Bergougnoux, un architecte local. Ils nous présentent en tandem cette réalisation. Visite également d’une entreprise familiale qui fait véritablement partie du paysage aixois. Depuis sa création, après-guerre, elle fabrique des céramiques utiles et décoratives, mêlant procédé traditionnel et univers contemporain. Au fil des années, elle s’est bâtie une solide réputation auprès des architectes et décorateurs mais aussi des galeries d’art. Une belle histoire familiale qui aurait pu tourner au drame en raison d’un terrible incendie….Vincent Buffile et son fils Romain nous racontent cette aventure familiale

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Nous retrouvons Stéphane Millet qui doit cette semaine créer une pièce polyvalente pour travailler et recevoir

Etoffes stories : On a fait le tour des dernières tendances en matière de tissus. Pour cela on a consulté plusieurs éditeurs…. Toujours d’actualité : « les motifs jungle » mais aussi géométriques. Les impressions ethniques sont, elles-aussi, toujours largement plébiscitées…. Certains éditeurs remettent également au goût du jour leurs dessins d’archive et les re-visitent, bref cette saison y’a de quoi s’amuser un peu !

Un appartement aixois : Visite maintenant d’un appartement aixois, revu et corrigé par la décoratrice Virginie Dumon. Elle s’est entourée des meilleures équipes pour apporter un coup de jeune au lieu qui en avait bien besoin. Pas de redistribution de pièces, ni de gros-œuvre, mais une importante réflexion sur l’agencement, les couleurs, les matériaux.

Carrelages extérieurs : Quel carrelage mettre en extérieur : telle est notre interrogation du jour !!! Quels matériaux privilégier ? Quels effets souhaite-on ? : effet ardoise, béton ou bois, pierre naturelle ou terrazzo pour un esprit à l’italienne. Quelle taille de carreaux privilégier, comment l’entretenir pour que le carrelage vieillisse bien dans le temps…On répond à toutes ses questions

Les vases sculptures : C’est la saison des fleurs et donc le moment de penser aux contenants, autrement dit aux vases : Utile pour mettre en scène les fleurs, le vase resté vide peut aussi devenir un objet de décoration à part entière. En porcelaine ou en céramique, ou en verre, associé parfois aussi à d'autres matières, il peut prendre des formes aussi surprenantes que sculpturales...

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 3 mai à 20h50. L'Isle-sur-la-Sorgue est la prochaine destination de Stéphane Thébaut.