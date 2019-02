Alain Bashung, le grand voyageur

Nantes, France

Alain Bashung se dévoile sur France Bleu Loire Océan

Le 14 mars 2019 nous célébrerons les dix ans de la disparition du grand voyageur Alain Bashung. « Je m’aventure dans des trucs que je ne domine pas vraiment » aimait à dire ce musicien autodidacte, qui connut son premier succès à l’âge de 33 ans avec Gaby oh Gaby ! Le chanteur à la voix nicotine a donné quelques vertiges au rock français avec des pépites comme Madame rêve, Osez Joséphine, Ma petite entreprise, S.O.S Amor, La nuit je mens…De son enfance solitaire en Alsace à la création de chefs-d’oeuvre en passant par ses performances scéniques, Ingrid Pohu dresse le portrait d’un esthète mélancolique inclassable. Alain Bashung fut pendant très longtemps l'artiste le plus primé aux Victoires de la musique (seulement dépassé en 2018 par Mathieu Chedid) avec 12 récompenses obtenues au cours de sa carrière. Toute une vie consacrée à la musique et qui s'est arrêtée trop tôt, Alain Bashung est mort des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 61 ans

Alain Bashung aux Victoires de la Musique © Getty - Stephane Cardinale/Corbis

