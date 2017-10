Alexane Dubourg est élue Miss Normandie 2017

La jeune femme, 20 ans, est originaire de Cairon, près de Caen. Elle a devancé les 17 autres candidates vendredi 13 octobre au terme du concours à Tinchebray-Bocage, dans l'Orne.

Qui pour succéder à Esther Houdemont, Miss Normandie 2016 ? C'était l'enjeux de la soirée vendredi 13 octobre à Tinchebray-Bocage, dans l'Orne. Au terme de trois heures de spectacle, c'est Alexane Dubourg, 20 ans, qui remporte la couronne et qui aura la lourde tâche de représenter la Normandie au concours Miss France, en décembre prochain.

"Je ne m'y attendais pas du tout, je suis très étonnée et surtout ravie. Je vais réaliser doucement ce qui m'arrive", a déclaré la nouvelle Miss Normandie, quelques minutes après son couronnement. La jeune femme, originaire de Cairon, près de Caen, a devancé les 17 autres candidates.

Alexane Dubourg, entourée d'Esther Houdemont, Mis Normandie 2016 et d'Alicia Aylies, Miss France 2017. © Radio France - Jean-Baptiste Menanteau

De l'Université de Caen au concours Miss France

La soirée s'est déroulée en plusieurs parties, avec les défilés en maillots de bain, puis en robes, et enfin l'épreuve redoutée des discours de présentation, devant l’œil avisé du jury et des 950 spectateurs de la salle du Colys'Haie. Ce sont eux qui ont voté et qui ont sacré la jeune étudiante en droit, à l'Université de Caen. Son rêve après le concours est d'intégrer l'école du Louvre, à Paris, pour devenir un jour commissaire-priseur.

Pour Alexane Dubourg, c'est une nouvelle vie qui commence, elle va devoir représenter la Normandie à Châteauroux, au 88e concours Miss France, mais avant cela, elle s'envolera direction Los Angeles, en Californie, aux Etats-Unis, pour un premier voyage officiel avec les autres Miss. Une ascension éclair pour celle qui a été élue Miss Calvados à Falaise, le 15 septembre dernier. De là à se rêver en Miss France ? "Ah oui, clairement ! Je garde un esprit de compétition, donc j'ai envie d'aller le plus loin possible, forcément".