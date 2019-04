Alexis GRUSS présente « Origines » La 44eme création de sa compagnie au Zénith de Lille les 04 et 05 mai

« Origines » fête les 250 ans de la piste et rend hommage aux créateurs du cirque équestre à travers plusieurs tableaux qui illustreront des origines de la piste à nos jours.

Lille, France

« Origines » La 44ème création de la compagnie Alexis Gruss.

« Origines » fête les 250 ans de la piste et rend hommage aux créateurs du cirque équestre à travers les tableaux qui illustreront la création de la piste, au XVIIIe siècle, par Philip Astley, tandis que d’autres, très contemporains, illustreront cet incroyable voyage, des origines de la piste à nos jours.

Voltiges, portés et acrobaties à cheval, équilibres, jongleries et tableaux comiques, ballets aériens, et poste équestre à couper le souffle…

Présentés sur la piste de la Compagnie Alexis Gruss, ces tableaux de haut niveau entraîneront le public 2h30 durant, cette création réunira sur la piste les 40 chevaux artistes de la cavalerie Alexis Gruss, 15 artistes, un orchestre live de 10 musiciens, 1 chanteuse et narratrice.

Dans une mise en scène signée Stephan Gruss, des chorégraphies Sandrine Diard , des musiques originales et arrangements selon Sylvain Rolland, Pascal Balzano, Cyril Moret et Massimo Murgia, une création lumière par Jean-Charles Pfauwadel et des costumes créés par Bruno Fatalot, « Atelier MBV Paris ».

- alexis.gruss.com

Infos, groupes et C.E. : HARACOM Tél : 03.21.26.52.94 - info@haracom.fr

PMR - Billetterie Alexis Gruss -Tél : 01 45 01 71 26

Mail : billetterie@alexis-gruss.com.

Billetterie dans les points de vente habituels ou directement sur le site :

https://www.alexis-gruss.com/tour2019/

Tarifs : Placement assis numéroté

Carré Or Adulte : 70€ - Carré enfant -12 ans : 45€

Cat. 1 Adulte : 56€ - Cat. 1 enfant -12 ans : 35€

Cat. 2 Adulte : 46€ - Cat. 2 enfant -12 ans : 32€

Cat. 3 Adulte : 36€ - Cat. 3 enfant -12 ans : 30€