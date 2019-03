Allez les filles on compte sur vous !

Les femmes courent, la Ligue avance...

Solidaires !...

L' Avignonnaise © Radio France - Christophe Nogues

L' Avignonnaise, cette course féminine est devenue en 8 ans, l’événement incontournable des coureuses et marcheuses dans le Vaucluse et les départements voisins. Accessible à tous, cet événement sportif est pour beaucoup la première expérience en compétition et l’occasion de passer une matinée dans une ambiance festive et joyeuse.

Mais le plus beau geste de cette course c’est que les bénéfices récoltés sont reversés au Comité de Vaucluse de la Ligue contre le cancer. En 2018, la grande vague rose à mobilisé 2200 personnes et reversé 14 000€, cette année nous viserons encore plus haut et attendrons pour la nouvelle vague 2400 personnes!

A vos baskets !