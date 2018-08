Alors On s'aime

Quelques fois, pour mieux s’entendre, il faut savoir se disputer. Max et Charlotte n’y arrive plus. Heureusement, leur voisin, le Docteur Love, a écrit une thèse sur la vie de couple… et les supplie de se séparer.

Max est à bout. Une fois de plus, alors qu’il rentre du travail épuisé à 22h, il trouve le frigo vide et Charlotte en train d’essayer de nouveaux talons.

Au cours d’une énième engueulade, leur voisin du dessus, Docteur Love, auteur d’une thèse sur la vie à deux, descend pour les supplier de se séparer. Pourra-t-il les aider à mieux se disputer pour enfin s’entendre ?

Alors on s'aime, avec Daniel Russo, Loup-Denis Elion et Corinne Touzet, au Théâtre des variétés à partir du 20 septembre