Musique / Concert debout

Cécilia Cauchi : Chant, guitare

Cécile Chiappini : Chant, guitare

Cléo Marielli : Chant, violon

Serena Alasta : Chant

Vannina Bartoli : Chant

Johanna Croce : Percussions

Célébrerons la Saint Patrick comme il se doit, avec de la musique, des chants, des danses et de la bière (attention, consommée avec modération !). Mais ce sera une Saint Patrick à l'usu nustrale, puisque nous la fêterons avec Altagna, un jeune groupe Corse, qui plus est 100% féminin !

Au début des années 2000, à Ajaccio, dans l'école de chant de Natale Luciani, des jeunes filles se lient d'une profonde amitié, toutes quatre passionnées par la culture et la langue Corses. Elles décident très vite de chanter ensemble. Elles ont à peine quinze ans, mais déjà une volonté très forte de transmettre le patrimoine musical de leur île, et un plaisir intense à se produire sur scène ! Elles sont vite rejointes par deux autres jeunes femmes, originaires de Haute Corse. Toutes six chantent un répertoire emprunté aux formations Corses les plus diverses et les plus illustres : I Surghjenti, Diana di l'Alba, Canta U Populu Corsu... Elles font de nombreuses premières parties, et tournent un peu partout en Corse... Et puis, peu à peu, elles écrivent leurs propres textes et composent leurs propres musiques. Leur tour de chant s'enrichit.