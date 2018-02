France bleu Picardie vous invite au concert d'Amadou et Mariam le mercredi 21 mars à la maison de la culture d'Amiens.

Maison de la culture d'Amiens © Radio France - Somme tourisme

France bleu Picardie, la radio partenaire de la maison de la culture d'Amiens, vous invite au concert d'Amadou et Mariam le mercredi 21 mars à 20h30.

Ambassadeurs de l’Afrique internationale et dansante, Amadou et Mariam rallument la boule à facette et entraînent les foules dans une enivrante Confusion.

Ecoutez France bleu Picardie et gagnez vos places pour les plus beaux spectacles en Picardie.