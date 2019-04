Amateurs de Jazz! Venez écouter le groupe "Bigre!" au Pax de Saint-Etienne le vendredi 19 avril 2019 à 19h

Sortie Concert Jazz avec le groupe "Bigre" au Pax de Saint-Etienne

En dix ans, six albums et des collaborations marquantes "Bigre !" s’est imposé comme un big band défricheur, explorant encore et toujours de nouveaux terrains de jeux pour la musique actuelle.

Mélangeant sans complexes les rythmes et les genres, Bigre ! prend un malin plaisir à faire tomber des barrières souvent obsolètes entre styles musicaux.

Qu’il réinvente la valse ottomane à 5 temps ou qu’il s’essaye au R&B foutraque, Bigre ! se réjouit de contrebalancer un format classique – celui du big band avec ses saxophones, trombones et trompettes en sections rapprochées – par un parti pris musical de toutes les audaces.

C’est cette culture des mélanges détonants qui donne lieu ici à une musique dansante et transculturelle, aussi fédératrice que jubilatoire.

Le site officiel

La Page Facebook