Amateurs de Stephen King, "Dolores Claiborne" au théâtre à St Just-St Rambert les 12 et 13 avril 2019 est pour vous !

Dolorès Claiborne - Théâtre à La Passerelle de Saint-Just-Saint-Rambert organisée par "La Marotte"

On n’a jamais vraiment su à Little Tall Island ce qui s’était passé il y a 20 ans, le jour de l’éclipse, et si l’accident qui avait coûté la vie à Joe, le mari de Dolorès, était vraiment un accident…

D'après le roman de Stephen King

Tarif :

Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 10 € (Abonnés Passerelle, étudiants, sans emploi, situation handicap, séniors, famille nombreuse, groupe +10).

